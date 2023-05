Vereador acompanha comerciantes afetados após explosão

Ao lado dos amigos Janaína e Cleverton, donos da soparia Janton; e da dona do salão Ângela’s HAIR Ângela Maria; comerciantes e vítimas do acidente ocorrido no último dia 2, no conjunto Augusto Franco, o vereador por Aracaju Joaquim da Janelinha (Solidariedade) foi até a Secretaria de Estado da Saúde (SES), para participar de reunião com o secretário da pasta, Walter Pinheiro; diretor jurídico, Cesário; diretor financeiro, Leopoldo; chefe de gabinete, Marcondes; e com o assessor de comunicação, Edcarlos.

Na oportunidade, foram passadas as reias medidas a serem tomadas diante da explosão da ambulância em frente aos seus respectivos estabelecimentos, impossibilitando que fossem dado continuidade aos trabalhos que lhes geram renda.

“Gratidão a todos pela receptividade, atenção, e, principalmente por nos receber de forma tão humanizada. Tenho certeza que tudo será solucionado da melhor forma. Meu agradecimento especial ao secretário de governo e deputado estadual Jorginho Araújo por nos intermediar nesse encontro de tamanha importância”, pontuou Joaquim.

Texto e foto – Monique Costa