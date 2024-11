Vereador Adriano Taxista recebe os trabalhadores rodoviários

Na manhã dessa terça-feira, 5, durante a 94ª sessão ordinária, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Aracaju (CMA), o vereador Adriano Taxista (Podemos) declarou apoio e se solidarizou com os trabalhadores rodoviários que compareceram à galeria da Câmara.

Os rodoviários estiveram na Casa do povo para falar com os vereadores da CMA e apresentaram as dificuldades enfrentadas pela categoria. Diante das perdas sentidas pela classe, alguns rodoviários fizeram uma mobilização pacífica com carro de som em frente à Câmara e outro grupo foi recebido pelo vereador Adriano Taxista, que levou ao Pequeno Expediente as demandas da classe.

“Eu sou solidário à família rodoviária. Uma categoria da qual eu participei com muito orgulho. E que, na manhã de hoje, está aqui na galeria. Mais uma vez, busca essa Casa para pedir socorro”, disse.

Adriano falou, também, sobre seu compromisso com os trabalhadores do sistema rodoviário e taxista no decorrer de seu mandato.

Ainda enquanto discursava na tribuna, o vereador apresentou as demandas que contribuem para insatisfação dos rodoviários, levadas pelo grupo que compareceu à Câmara de Vereadores, representando a categoria.

“Quatro meses de salários atrasados, ticket de alimentação, FGTS, INSS, férias vencidas, 13º salário dos últimos dois anos. Sem falar dos ex-funcionários, em média 250 foram demitidos ao longo dos anos e não receberam suas verbas rescisórias. Esses são dados passados por funcionários da empresa Progresso que estiveram aqui”, afirmou Adriano.

Foto Gilton Rosas

Por Joice Carla