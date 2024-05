Vereador anuncia emenda de R$5 milhões para beneficiar o transporte de São Cristóvão

Em sessão especial realizada nesta terça-feira, 7, na Câmara de Vereadores de São Cristóvão, o vereador e pré-candidato a prefeito Diêgo Prado anunciou emenda do senador Alessandro Vieira, no valor de R$5 milhões, para beneficiar o sistema de transporte público da cidade, com a compra de novos veículos e a, consequente, melhoria do serviço prestado. A sessão recebeu a visita do empresário Adierson Monteiro, da Progresso, para debater a atual situação do transporte público na cidade e as soluções.

Durante a sessão, o vereador Diêgo apresentou emenda parlamentar do senador Alessandro Vieira que será utilizada para melhorar o sistema de transporte público do município de São Cristóvão e explicou como se dará o processo. “Eu falo sobre a qualidade do nosso sistema de transporte público desde o meu primeiro mandato, porque recebo as reclamações das pessoas diariamente e também vejo nas ruas. Já estive na SMTT de Aracaju, na Progresso e, recentemente, fui ao gabinete do senador Alessandro para realmente pedir socorro. Eu sabia que, enquanto senador, ele poderia nos ajudar com essa situação. Então ele disponibilizou esse valor de R$5 milhões em emenda, que será repassado ao Governo do Estado para conceder mais isenção de ICMS no valor do diesel, beneficiando as empresas, que, por sua vez, se comprometem em adquirir novos veículos para circular em São Cristóvão, beneficiando o nosso povo”, explicou o vereador.

Em seguida, Diêgo questionou a qualidade do serviço prestado aos sancristovenses e apresentou perguntas enviadas pela população através das redes sociais. “Eu me pergunto o porquê de São Cristóvão ter a pior frota da região metropolitana e sofrer com tantos problemas diariamente, a nossa população não merece isso. Como as pessoas não podem participar e fazer perguntas aqui hoje, eu abri uma caixa de perguntas na minha rede social para que eles pudessem falar e me comprometi a fazê-las aqui. Por isso, quero saber sobre a qualidade dos ônibus, claro, mas também sobre a velocidade que os motoristas circulam nas estradas, sobre os horários que não são cumpridos e pedir algumas providências urgentes”, cobrou o vereador.

Na tribuna, onde foi questionado pelos vereadores presentes na sessão, o empresário Adierson Monteiro afirmou que a Prefeitura de São Cristóvão precisa conceder subsídio financeiro ao sistema de transporte público da cidade se quiser renovação da frota e melhorias no serviço. “São Cristóvão, hoje, para renovar essa frota, – que todos dizem que está velha e caindo aos pedaços e é verdade, eu não preciso esconder embaixo do tapete, – deveria estar pagando mais de R$120 mil por mês só de subsídio, com essa frota que está aí. Como está no edital, com ônibus com ar-condicionado, wifi a bordo e mais, São Cristóvão terá que destinar uns R$7 milhões por ano para o transporte. Se não colocar, é brincadeira de mal gosto e enganar a população de São Cristóvão dizendo que ela vai ter esses benefícios um dia”, afirmou o empresário.

Foto assessoria

Por Sheila Milena Oliveira Dias