Vereador aponta deputados e governo como responsáveis pela privatização do SAAE de Estância

O vereador de Estância Artur do PT usou a tribuna da Câmara de Vereadores na sessão da última quarta-feira, 17, para estabelecer a verdade em torno do processo de privatização do SAAE de Estância. Segundo ele, há muitos comentários circulando nas ruas do município acerca de uma responsabilidade dos vereadores locais.

Para Artur, essa narrativa equivocada deve ser contestada a todo momento. “Já usei essa tribuna da Câmara de Vereadores inúmeras vezes para denunciar o desastre que é essa privatização em curso […] Além de dizer que, qualquer projeto que chegasse na Câmara, teria o meu voto contra. Mas há narrativas maldosas contra os vereadores, incluindo a mim, que precisam ser rebatidas”, afirmou.

A justificativa do vereador foi complementada com um discurso que aponta os verdadeiros culpados pelo processo de entrega da estatal estanciana para o setor privado. “Nós nunca votamos um projeto dessa natureza. Os responsáveis por isso são os deputados estaduais de Sergipe, com exceção da bancada de oposição que se posicionou contra, e o governador. Infelizmente, a verdade precisa ser dita mil vezes para que a mentira não prevaleça”, completou.

Ascom Artur do PT