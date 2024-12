Vereador Augustinho Antunes reafirma compromisso com a população de Neópolis

Após ser diplomado, o vereador eleito de Neópolis, Augustinho Antunes, segue demonstrando seu compromisso com a população e se preparando para o início do mandato. Guiado pelas orientações de seu líder político, o senador Laércio Oliveira, Augustinho promete um mandato produtivo e voltado para as necessidades das comunidades.

“Meu propósito é trabalhar pelo bem-estar de todos, com atenção especial às demandas de cada bairro e povoado. Vamos estar próximos da população, ouvindo suas necessidades e buscando soluções junto aos órgãos competentes”, destacou o vereador eleito.

A proximidade com o senador Laércio Oliveira reforça a base política de Augustinho, que pretende atuar em alinhamento com as diretrizes e valores defendidos pelo líder estadual. “Seguiremos firmes com o propósito de promover melhorias na qualidade de vida da nossa gente, com foco em projetos que impactem diretamente a saúde, a educação e o desenvolvimento econômico da nossa cidade”, afirmou.

A partir de janeiro, Augustinho Antunes assume oficialmente sua cadeira na Câmara Municipal de Neópolis com o objetivo de construir um mandato participativo e transformador, próximo da população e defendendo os interesses da coletividade.

Texto e foto André Carvalho