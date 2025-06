Binho participa de eventos juninos no Bugio e destaca importância da valorização cultural

O vereador Binho marcou presença neste fim de semana em dois importantes eventos juninos realizados no bairro Bugio, zona norte da capital. Durante a manhã, esteve no Estação Cidadania, onde acompanhou as festividades com ampla participação da comunidade local e de alunos dos projetos sociais da região — áreas em que o parlamentar também tem forte atuação.

À noite, Binho prestigiou o Forró Caju nos Bairros, realizado desta vez no conjunto Bugio. No local, reencontrou amigos, conversou com moradores e também se encontrou com diversas autoridades municipais, reforçando o compromisso conjunto com a valorização da cultura popular e o fortalecimento das ações públicas no bairro.

O vereador pôde ainda acompanhar de perto o novo formato do evento implantado pela Prefeitura, que visa estimular o comércio local e fortalecer o sentimento de pertencimento da população à sua cultura.

Recebido com alegria pela comunidade, Binho destacou a importância de iniciativas como essa para o desenvolvimento social. “O fomento à cultura gera impactos positivos no bem-estar da população e movimenta a economia local. É gratificante estar ao lado do nosso povo, celebrando nossas tradições com alegria”, afirmou

