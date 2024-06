Vereador Breno Garibalde instala rede de contenção no Rio Sergipe

Como uma das ações da Semana do Meio Ambiente, o mandato do vereador Breno Garibalde realizou na manhã da terça-feira, 4, a instalação de uma rede de contenção de resíduos em uma das manilhas localizadas no passeio da Avenida Otoniel Dória, nas proximidades do Mercado Municipal de Aracaju.

A ideia desse equipamento é conter o lixo que é despejado de forma irregular no Rio Sergipe, para que a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), possa fazer a limpeza de forma adequada.

O parlamentar espera que a iniciativa inspire as gestões do município a continuarem melhorando e executando essa ferramenta em vários pontos da cidade, aliado a outras ações de despoluição do rio.

“A instalação dessa rede é um grande sonho que eu já tinha, e agora conseguimos executar. A minha expectativa é que a gestão municipal possa replicar essa iniciativa em outros pontos da cidade. Isso vai ser de extrema importância para a preservação dos nossos rios, aliado a outras ações de despoluição”, declara o parlamentar.

A Semana do Meio Ambiente é uma realização do mandato do vereador Breno Garibalde e acontece até o dia 7 de junho, com uma programação repleta de ações. Entre elas, uma roda de conversa no Plenário da Câmara de Aracaju, plantio de árvores e intervenção nos bueiros no Centro da Cidade e a implantação de um mural feito com tampas de garrafa pet. Nos dias 6 e 7 de junho, a programação é aberta ao público.

Texto: Nayana Araujo

Foto: Camila Ramos