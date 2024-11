Vereador Byron concede Título de Cidadão Aracajuano ao 3º Sargento Robson Lage

Na tarde da terça-feira, 26, o vereador Sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB) através da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) concedeu o Título de Cidadão Aracajuano ao 3º Sargento da Polícia Militar do Estado de Sergipe, Robson Lage Pereira.

A solenidade contou com a presença de familiares e autoridades da Segurança Pública, onde o vereador e autor do título fez questão de ressaltar a representação da polícia. “Falar em Segurança Pública e poder homenagear um nome como o do Sargento Robson Lage é ir além de uma homenagem pessoal. Trabalhei no 5° Batalhão da Polícia, em Nossa Senhora do Socorro, ao lado do nosso homenageado, onde, por vezes, o vi sair de casa muito cedo, em operações que buscavam combater o tráfico, resgatar o ser humano e defender a sociedade. Feliz da polícia que tem profissionais como você, Lage! Aqui, represento 23 vereadores que aprovaram por unanimidade a minha propositura para esta honraria, bem como represento nossos 600 mil aracajuanos. Parabéns, novo cidadão aracajuano ! Parabéns por vestir esta farda em prol da nossa sociedade, do patrimônio público , com tamanha bravura !”, destacou o parlamentar.

Em discurso, a irmã do homenageado, Nayara Lage Pereira, não conteve a emoção: “estou muito feliz e emocionada com este momento. Agradeço a palavras do vereador Byron direcionadas ao meu irmão, aproveitando para acrescentar que, desde a infância ouvimos falar em heróis e eu tenho a honra de ter um dentro da minha própria família. É assim que eu o enxergo. Um homem generoso, trabalhador, ético, digno de tantos elogios e reconhecimento. Em um momento como este é impossível não lembrar do nosso pai. Onde ele estiver, sabemos do orgulho que ele sente de você. Meu desejo é que você siga nutrindo esse amor pela profissão, esse respeito e comprometimento com o outro. A cada operação eu rezo para que Deus te leve e te traga em segurança, porque só quem veste esta farda sabe o que cada dia representa”.

Em meio a tantas falas e reconhecimento, o 3º Sargento Robson Lage também foi destacado pela sua lealdade e coleguismo. “Lage é uma das pessoas que eu posso dizer que contribuíram para que construísse a minha carreira até aqui. Uma amizade além da corporação, pautada na lealdade e na família. Por isso, digo a todos que ele é o irmão mais velho que eu não tive. Um homem que sempre respeitou e honrou a minha atuação e o meu potencial dentro do militarismo”, declarou a Major da PM/SE, Manuela Gomes de Oliveira.

Complementando os discursos , o coronel, Jorge Cirilo , também registrou sua admiração ao homenageado: “em 28 anos de Polícia Militar, já passei por diversas unidades , onde pude contar com o profissionalismo, amizade e parceria do Sargento Lage. Ele quem escolheu a PM como sua família e estamos aqui afirmando essa reciprocidade. Este título foi construído por você, Lage ! Parabéns a você e, também, ao amigo e vereador Sargento Byron por esta iniciativa”.

O homenageado, Robson Lage Pereira, nascido em Ribeira do Pombal/BA, atualmente atua como agente de Campo – CPME, encerrou a solenidade com o seu agradecimento: ” minha história com Aracaju começou em 95, quando minha irmã ,com o desejo de aprimorar os estudos querendo estudar, veio para esta cidade, dentro dos esforços e possibilidades dos meus pais. Um ano depois, estávamos todos aqui. A cidade que eu abracei e escolhi como local para viver e construir minha vida profissional. Os senhores que estão aqui são as pessoas que contribuíram para a minha história na Polícia Militar do Estado de Sergipe. Estou feliz e honrado. A homenagem vem a coroar o sentimento que eu já tinha no coração. Obrigado a todos, em especial, ao senhor, Sargento Byron!”.

Por Jacqueline Reis