Vereador Camilo se solidariza com os ex-funcionários da Bomfim

Na manhã desta terça-feira (02), ex-funcionários do Grupo Bomfim realizaram uma manifestação na frente da Câmara Municipal de Aracaju para reivindicar o pagamento dos salários atrasados da antiga empresa de transporte.

O vereador Camilo Daniel (PT) utilizou a tribuna para se solidarizar com a luta dos trabalhadores e lembrar que a situação atual do sistema de transporte público de Aracaju continua caótica e com salários atrasados. “Tem gente que até hoje não recebeu o 13º e o mais lamentável disso é que essa casa aqui, com meu voto contrário, aprovou o subsídio para as empresas do transporte de ônibus e a situação não mudou”.

O parlamentar ressaltou sobre a situação precária dos ônibus da capital. “O sistema de transporte da cidade de Aracaju está falido pela falta de competência e de organização da prefeitura municipal de Aracaju”, concluiu.

Foto Gilton Rosas

Por João Paulo Freire