Vereador Cícero do Santa Maria celebra II Forró das Famílias em Aracaju

A noite de sábado foi de muito arrasta pé no II Forró das Famílias no bairro Santa Maria. O evento, realizado pela Associação Imprensa FM, em parceria com o Instituto Dona Branca, reuniu centenas de crianças, adultos e idosos que puderam curtir uma noite de alegria e confraternização ao som de muito forró.

O fundador e padrinho do Instituto Dona Branca, o vereador Cícero do Santa Maria (Podemos) fez questão de prestigiar o evento. “Agradeço o convite e ressalto a importância de eventos como este, que fortalecem a nossa comunidade e promovem momentos de alegria e união”, destacou.

O evento, que foi totalmente gratuito, teve como atrações musicais, artistas do próprio bairro. “Essa é uma forma de prestigiar os nossos artistas, por isso, quero parabenizar a organização do evento por essa iniciativa”, ressaltou o vereador Cícero do Santa Maria.

E antes mesmo de começar as atrações musicais, um trenzinho saiu do Paraíso do Sul em direção ao local do evento, no Conjunto Valadares, levando animação e alegria pelas ruas. “Fico muito feliz em ver a alegria nos olhos da comunidade. Foi uma noite de muita animação para todos”, comemorou Cícero.

E para fechar a noite com chave de ouro, a banda Cartas de Tarô botou todo mundo para dançar agarradinho. “A nossa cultura é muito rica e o nosso forró deve ser valorizado, além disso, como Sergipe é o País do forró, temos que celebrar esse ritmo o ano todo”, afirmou o vereador Cícero do Santa Maria.

Fonte e foto assessoria