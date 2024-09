Vereador Cícero do Santa Maria volta a cobrar melhorias para saúde 

Na sessão ordinária desta quarta-feira, 18, da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), o vereador Cícero do Santa Maria (Podemos) voltou a cobrar melhorias para a saúde da população, mais precisamente do bairro Areia Branca, na Zona de Expansão.

De acordo com o parlamentar, a região sofre com a falta de assistência médica, mesmo tendo um dos melhores postos de saúde da capital. “Falta estrutura para acolher os pacientes. Por incrível que pareça, a unidade não tem um simples telefone para que a comunidade acompanhe o andamento do processo de marcação de consultas e exames”, ressaltou.

Cícero destacou que os pacientes acabam perdendo a vaga nas consultas e exames porque não existe uma comunicação com os pacientes. “Como não tem um telefone, os usuários são obrigados a irem diariamente saber de como anda o processo, correndo o risco de perder a vaga por não ir ao posto no dia em que a solicitação for autorizada”, lamentou.

Outro ponto do discurso do vereador foi sobre o Hospital de Cirurgia. Cícero voltou a lamentar o fato de que a unidade hospitalar é a única do estado que realiza exames de cateterismo, angiografia e angioplastia pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

“A reclamação é geral porque só tem o Cirurgia e essa semana, uma mãe me ligou chorando para que eu pudesse tentar intervir, porque o filho precisa amputar uma perna e tinha que ter a angioplastia. A gente sabe que não tem como adiantar a fila, só abrindo mais vagas em outros hospitais para ampliar a oferta”, completou Cícero do Santa Maria.

Foto: Gilton Rosas

Por Bruno Almeida