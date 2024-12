Vereador de Boquim denuncia irregularidades no abastecimento dos veículos

Nos dias 4 e 5 de dezembro de 2024, a Câmara de Boquim realizou, respectivamente, as 143ª e 144ª Sessões Ordinárias. Um dos vereadores do Legislativo fez uma denúncia sobre a administração do atual prefeito Eraldo de Andrade.

Durante a sessão de número 144, o vereador Jonas Vidal (PSB), denunciou que está havendo irregularidades no abastecimento de veículos do município, ao citar que está sendo realizada uma licitação para essa finalidade.

Ainda durante a sessão, o Legislativo recebeu Sivaldo de Almeida, que falou sobre o projeto “Natal Sem Fome, Mãos que Ajudam”, que está sendo realizado neste ano e já beneficia cerca de 150 famílias. O vereador João Barbosa agradeceu ao Governo de Sergipe a implantação de algumas placas de sinalização na Rodovia Dr. Bernadino Mitidieri, que liga Boquim à Estância.

Já na 143ª Sessão Ordinária, presidida pelo vereador Fernando Vitório dos Santos (PSD), os parlamentares cobraram uma solução para o desabamento do telhado da Escola Municipal Ananias Chaves Sobrinho, que fica no povoado Mangue Grande, ressaltando a gravidade do ocorrido e a urgência na resolução do problema.

Os vereadores também aprovaram Moções de Parabenização e Pesar, bem como apresentaram o Projeto de Lei nº 33/2024, que denomina o trecho urbano da Rodovia SE 318 Boquim/Estância, e Moções de Pesar e Parabenização.

