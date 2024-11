Vereador defende que transporte coletivo de Aracaju atenda município de Laranjeiras

O presidente da Câmara de Vereadores de Laranjeiras, Adriano Carvalho, defendeu na sessão desta terça-feira, 12, que o transporte público coletivo, que atende as cidades de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros, contemplem também Laranjeiras, já que todos os dias centenas de trabalhaores se deslocam para os seus empregos em Aracaju. Para isso, eles pagam duas passagens na ida e mais duas na volta, o que torna o trajeto dispendioso. Por este motivo, muitos moradores estão indo morar na capital.

A precariedade do transporte de micro-ônibus que atende Laranjeiras já foi debatida diversas vezes na casa legislativa, há uma melhoria momentânea e poucos meses depois volta a ficar ruim. “A oferta de veículos é pequena, principalmente em horários de pico. Isso faz com que muitos trabalhadores se atrasem ou caminhem bastante para pegar um ônibus que passe na BR-101. Contudo, se o sistema integrado metropolitano contemplasse o nosso município, seria bem fácil”, destacou o presidente da Câmara.

Adriano Carvalho ressaltou ainda que, na grande Recife, por exemplo, o sistema integrado atende municípios até 40km. “Em Sergipe, os empresários alegam que Laranjeiras, localizado a cerca de 23km é longe. Para se ter um exemplo, no sistema integrado metropolitano atual, há linhas que percorrem distâncias maiores do que essa, como as que vão para a Zona de Expansão e áreas de São Cristóvão (Pedreira, Rita Cacete, Rosa Luxemburgo etc.)”, enfatizou.

Outro ponto positivo citado no discurso do parlamentar é que, além de a cidade está próxima da capital, também é próxima à região do João Alves, Marcos Freire, Santa Gleide, Rodoviária Nova, áreas dotadas de todo tipo de serviço que poderia ser facilmente integrado. “Outra questão é a presença do campus da UFS, que movimenta dezenas de alunos diariamente vindos da capital. Portanto, vamos tentar junto ao prefeito Juca e à prefeita eleita de Aracaju, Emília Correia que cheguemos ao censo comum”, enfatizou.

TDantas Comunicação/ASCOM CML.