Vereador Eduardo Lima lamenta falta de infraestrutura no bairro Bugio, em Aracaju

“A qualidade de vida não chegou para os moradores daquele local”, lamentou o vereador

O vereador Eduardo Lima (Republicanos) usou o Grande Expediente, na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), na manhã desta quinta-feira, dia 1° de agosto, para lamentar a triste situação dos moradores dos loteamentos Estrela do Oriente e Nova Liberdade II, no bairro Bugio, que sofrem com a falta de infraestrutura e desatenção da prefeitura.

“A gente ouve falar que Aracaju é a cidade da qualidade de vida, no entanto, o que vemos no Bugio são pessoas sofrendo com o esgoto a céu aberto e fossa estourada. Outro problema é a obra que está sendo feita pela Deso no local, próximo à rótula, pois sequer o recolhimento dos entulhos está sendo feito como deveria ser, o que traz transtorno àquela região”, lamentou o vereador.

O vereador, que esteve in loco algumas vezes , também mostrou um requerimento feito pelo seu mandato à Emurb, em 17 maio de 2022, solicitando a troca das manilhas para que a água do esgoto não retorne para as casas, na rua Terezinha Macedo da Silva, no loteamento Nova Liberdade II. Segundo ele, o pedido não foi atendido.

“A obra não foi realizada, mesmo após o pedido de nosso mandato. Alguns paliativos foram feitos no local, mas não resolveram os problemas da comunidade. A falta de qualidade de vida no Bugio é evidente; ao andarmos pelo bairro, vemos pessoas morando em palafitas e barracos construídos sobre os mangues. Observamos, nitidamente, a falta de cuidados com a população”, disse o vereador.

E continuou: “O próximo gestor de Aracaju tem que entender que o maior patrimônio de Aracaju são as pessoas, as mães e pais de família que moram em áreas periféricas e pedem socorro, no entanto, a qualidade de vida não chega para estas pessoas”.

Por Leonardo Teles

Foto: China Tom

