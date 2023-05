Vereador Eduardo Lima passou o dia percorrendo o bairro Santa Maria

O vereador Eduardo Lima (Republicanos), passou a última sexta-feira, dia 27, inteira percorrendo os bairros Santa Maria e 17 de Março, onde verificou os problemas dos moradores e ouviu as demandas.

Na última quinta-feira, dia 25, o parlamentar usou a Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), para pedir que a Prefeitura montasse uma “Força-tarefa” no bairro Santa Maria, para resolver os problemas deixados pela chuva.

Durante as visitas nos bairros, Eduardo Lima passou pelo Loteamento Senhor do Bonfim, onde verificou que os matos estão altos no local; outro problema é o lixo jogado nas ruas.

No bairro 17 de Março, ele verificou que os quebra-molas estão retendo a água de chuva na pista, e percebeu que o bairro precisa de capinagem e que as praças estão deterioradas. Já no Paraíso do Sul, o vereador acompanhou as obras da Deso.

Todas as demandas detectadas nos locais foram encaminhadas para os órgãos competentes para que os problemas sejam sanados.

Por Leonardo Teles

Foto: Assessoria