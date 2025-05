VEREADOR ENFATIZA CONQUISTA DE SERGIPE NO COMBATE À DESIGUALDADE E NO CRESCIMENTO DE EMPREGO NO ESTADO

O vereador Levi Oliveira (PP) utilizou as redes sociais para destacar a conquista do estado de Sergipe, que alcançou o 1º lugar na categoria Combate à Desigualdade do Prêmio Nacional de Inclusão Socioeconômica 2025.

O prêmio é concedido aos estados e capitais com melhor desempenho no Índice Brasileiro de Empregabilidade e Mercado de Trabalho (Ibem Trabalho). Segundo a FGV Social (Fundação Getúlio Vargas Social), Sergipe foi o estado com o maior avanço na renda do trabalho no ano passado, com um crescimento de 32,47% no Ibem Trabalho.

De acordo com o vereador, é essencial dar continuidade aos investimentos para manter os bons resultados alcançados. “Esse reconhecimento é fruto de políticas públicas eficazes e de uma gestão comprometida com a transformação social, voltada à geração de oportunidades para todos. Como sempre tenho dito, desde o início de minha carreira política: o segredo está na geração de emprego, renda e na superação das desigualdades sociais”, enfatizou.

Levi também ressaltou a importância da atuação do governador Fábio Mitidieri e dos vereadores de Aracaju para a concretização dessa conquista. “Parabenizo o governador Fábio Mitidieri pela condução firme e humana do nosso Estado. Parabenizo também todos os colegas vereadores por caminharmos juntos na construção de uma política séria. Nós somos o reflexo das ações que transformam a vida das pessoas por meio da inclusão e do trabalho”, salientou.

O parlamentar concluiu afirmando que Sergipe segue na direção certa, destacando a colaboração entre os poderes executivo e legislativo para promover avanços concretos nas políticas públicas e garantir mais qualidade de vida à população.

