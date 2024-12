Vereador Fabiano Oliveira apresenta PL para homenagear o empresário Raimundo Juliano

Em um discurso marcado por forte emoção e reconhecimento, o vereador Fabiano Oliveira (PP) apresentou, nesta quarta-feira, 11, o Projeto de Lei n° 323/2024 que propõe a renomeação da atual Avenida Canal Areia Branca para Avenida Raimundo Juliano Souto dos Santos. A via atravessa os bairros Matapuã, Areia Branca e São José dos Náufragos, e agora, pode se tornar uma justa homenagem a um dos grandes nomes da história empresarial e social de Sergipe.

O parlamentar destacou a relevância de Raimundo Juliano, não apenas como um empresário visionário, mas também como um cidadão que construiu um legado ímpar, tanto no campo econômico quanto social. “Estamos falando de um homem que nasceu em Estância, em 1932, e desde menino mostrou sua dedicação ao trabalho e sua força de vontade. Ele não apenas construiu um império empresarial, mas também deixou uma marca de responsabilidade social que beneficia gerações”, afirmou, visivelmente emocionado.

Raimundo Juliano Souto dos Santos nasceu em Estância, a 68 km da capital. Desde jovem, demonstrou caráter e determinação, qualidades que o levaram a iniciar sua trajetória como engraxate e vendedor de jornais ainda na infância. Aos poucos, consolidou sua independência financeira e começou a trilhar um caminho que o tornaria um dos maiores empresários de Sergipe. Fundador da DISBERJ e de várias outras empresas, Raimundo Juliano também foi pioneiro na criação de organizações que alavancaram o comércio e fortaleceram o tecido social do estado.

No discurso, Fabiano Oliveira relembrou momentos marcantes da vida de Raimundo Juliano, como a sua liderança em campanhas sociais com a construção de uma lavanderia para as trabalhadoras do rio Piauitinga. “Raimundo foi mais do que um empresário; foi um exemplo de humanidade e comprometimento com o próximo. Homenageá-lo é perpetuar seus valores e suas conquistas. Ele sempre foi uma ponte de progresso, uma inspiração para todos que almejam crescer com honestidade e dedicação”, concluiu Fabiano.

Agora, o Projeto de Lei segue para análise e votação na Câmara Municipal. A expectativa é de que a proposta seja aprovada e que a homenagem a Raimundo Juliano Souto dos Santos se concretize, imortalizando sua memória em um dos principais logradouros da região.

