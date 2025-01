Vereador Iran Barbosa e assessores planejam ações para o mandato, em Aracaju

Com o objetivo de definir o perfil de atuação, organizar as rotinas, preparar a assessoria e planejar os trabalhos, ações e intervenções do mandato, o vereador Iran Barbosa (PSOL) e a sua assessoria parlamentar elaboram, durante esta semana, o Macroplanejamento do Mandato para os quatro anos de atuação do parlamentar aracajuano e o Plano de Trabalho Anual para 2025.

Foram dias de intenso trabalho, nos quais o grupo debateu e deliberou sobre aspectos da realidade da cidade, do Legislativo Municipal e do próprio mandato; sobre os princípios e valores fundamentadores das ações do mandato parlamentar; sobre a ideia impulsionadora do mandato e seus reforços; sobre os principais eixos e temas de atuação do mandato; sobre a organização da assessoria em Núcleos de Trabalho; e elaboraram, debateram e validaram os Planos de Trabalho setoriais.

“Esse é um método que adotamos em todos os mandatos para os quais fui eleito, planejando, sempre, a nossa atuação para a legislatura, por entender que um mandato com o nosso perfil, de esquerda, atuante, propositivo e com capilaridade e inserção nos movimentos social, popular e de trabalhadores, precisa estar preparado para os grandes desafios que enfrenta”, explica o vereador.

De acordo com Iran, é preciso pensar e planejar as ações do mandato, também, para dar resposta qualificada às demandas da cidade e aos anseios da população aracajuana. “Planejamento é fundamental para dar concretude às demandas que surgem e surgirão com o exercício deste mandato e, para isso, conto, também, com uma assessoria experiente, preparada, enraizada nas lutas sociais e pronta para ajudar na desafiadora tarefa de representar o povo de Aracaju a sua altura”, reforça.

Ainda segundo o parlamentar, que já foi deputado federal, deputado estadual e está em seu quarto mandato como vereador de Aracaju, os últimos dias foram de muito trabalho, com muita participação dos assessores que irão acompanhá-lo nesta legislatura.

“Na realidade, o processo de Planejamento teve início no último sábado, com a contribuição da companheira Denise Simeão, dirigente nacional do PSOL, que nos ajudou a fazer uma análise profunda da conjuntura em que estamos inseridos e terá continuidade com a contribuição de outros apoiadores do mandato que trarão mais elementos para a composição do nosso Plano de Trabalho. Tenho certeza que esse trabalho fortalecerá a nossa produção parlamentar e as nossas ações em defesa dos interesses maiores do nosso município e do povo aracajuano, atuando na oposição”, destacou Iran Barbosa.

Além dos assessores parlamentares, o Planejamento Estratégico contou com colaborações do ex-vereador e militante social Magal da Pastoral; da assistente social e militante do Movimento Nacional de Direitos Humanos Lídia Anjos; e de Ramon Andrade, dirigente nacional do PSOL.

Texto e foto George W. O. Silva