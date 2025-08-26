Isac visita a Maternidade Lourdes Nogueira e reforça importância do cuidado humanizado

Na manhã desta terça-feira, o vereador Isac Silveira (União Brasil) e líder da prefeita Emilia Correa na Câmara Municipal de Aracaju, visitou a Maternidade Municipal Lourdes Nogueira, localizada no bairro 17 de março, para conhecer de perto a estrutura, os serviços e a qualidade no atendimento oferecido às gestantes aracajuanas. A unidade agora está sob a gestão do Instituto de Gestão e Humanização (IGH), nova organização social responsável pela administração da maternidade.

Acompanhado pelos casais Ronaldo Soares Rodrigues e Amanda Aguiar Santos e Rhuan Felipe Lima Nunes e Karoline Guimarães Viana, o parlamentar percorreu as dependências da unidade, conheceu toda a sua estrutura e conversou com os profissionais de diferentes áreas.

O enfermeiro Gabriel apresentou todo o fluxo de atendimento da maternidade, desde a recepção e consultas até o momento do parto e os cuidados no pós-parto. O vereador destacou a organização, o controle e a qualidade do serviço prestado.

“O parto é um momento ímpar, único e diferente de todos. Fico feliz em ver de perto o comprometimento dos profissionais e o cuidado com cada detalhe”, afirmou Isac.

A Maternidade Lourdes Nogueira apresenta hoje uma taxa de ocupação de 60%, realizando em média 370 partos por mês e atendendo cerca de 50 pacientes por dia. Entre os destaques da estrutura, estão os berços aquecidos na estação neonatal, garantindo assistência ágil ao bebê no pós-parto, e a disponibilidade de uma incubadora para cada setor, reforçando a segurança no atendimento.

Durante a visita, o coordenador Mateus da Silva Ferreira (Urgência e Sala de Parto) acompanhou toda a comitiva, apresentando as diferentes áreas sob sua responsabilidade e detalhando o funcionamento da unidade. A coordenadora Grazielle Almeida (Bloco Cirúrgico e CME) também mostrou os quartos com duas e quatro camas, destinados a pacientes em diferentes situações, incluindo casos clínicos, aborto e neonatais.

As gestantes presentes participaram ainda de uma exposição conduzida pela equipe de enfermagem, que explicou detalhadamente o processo de aleitamento materno e o fluxo de cuidados da mãe e do bebê, desde a chegada à unidade até o pós-parto, proporcionando tranquilidade e informação às futuras mamães.

A fonoaudióloga Yannie Nery destacou a importância do acompanhamento especializado com o bebê, explicando que a presença desse profissional é indispensável nesse momento tão especial, garantindo os primeiros cuidados com a amamentação, sucção e desenvolvimento neonatal.

Já a nutricionista Ayla Naune apresentou todo o processo nutricional ligado à maternidade, explicando os cuidados necessários para garantir a saúde da mãe e do bebê e reforçando a importância de uma alimentação equilibrada durante o pré-parto, parto e pós-parto.

Durante a visita, Isac conversou com os casais presentes sobre as impressões da maternidade. Ronaldo elogiou:

“Foi muito bom, sensacional. Estrutura impecável. Aqui é 100%, pode confiar!”

Os futuros papais e mamães também compartilharam a emoção ao anunciar a chegada de duas meninas, celebrando esse momento único.

Isac ainda destacou o empenho da prefeita Emília Corrêa, responsável por reestruturar a maternidade, organizar o contrato e ampliar o fluxo de atendimento:

“Graças a Deus e ao empenho da prefeita, hoje temos uma maternidade organizada e preparada para atender cada vez melhor. Estamos orgulhosos, enquanto vereadores e cidadãos, de poder contar com um espaço como esse.”

“Saúde aos futuros bebês e às mamães! Deus abençoe a todos.”

Texto e foto assessoria