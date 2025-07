Vereador Ítalo Dias vota contra projeto para construção de 100 casas populares em Riachuelo

A Câmara Municipal de Riachuelo aprovou, por maioria, um projeto de lei de grande importância social: a desapropriação de um terreno no bairro Divinéia para a construção de cerca de 100 casas populares em parceria com o Governo Federal. A proposta, enviada pelo Poder Executivo, tem como objetivo reduzir o déficit habitacional do município e oferecer moradia digna a famílias que aguardam por essa oportunidade.

Dos nove vereadores da Casa, oito votaram a favor da medida. Apenas um voto foi contrário: o do vereador Ítalo Dias, do Partido dos Trabalhadores (PT). A decisão do parlamentar causou surpresa entre moradores e lideranças locais, já que o projeto atende a uma demanda urgente da população — o acesso à moradia. A expectativa é que as novas unidades habitacionais tragam melhorias concretas para a vida de quem mais precisa, especialmente em uma região que enfrenta desafios históricos de infraestrutura.

A aprovação do projeto é vista como um passo importante da gestão municipal no avanço das políticas públicas de habitação. Já o voto contrário do vereador Ítalo Dias, embora legítimo no processo democrático, levanta questionamentos sobre os motivos que o levaram a se posicionar contra uma proposta que busca beneficiar diretamente a população que o elegeu.

Da assessoria