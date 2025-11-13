Vereador Joaquim da Janelinha celebra entrega da nova Praça do Francão

A obra, iniciada em 5 de julho de 2024, após a assinatura da ordem de serviço, representa uma grande conquista para os moradores do Conjunto Augusto Franco, que aguardavam há anos por essa revitalização.

O espaço foi completamente transformado e agora conta com quadra poliesportiva, campo de futebol, área de beach tênis, equipamentos de ginástica e parque infantil, além de melhorias significativas na infraestrutura, iluminação, acessibilidade e paisagismo, garantindo mais conforto, lazer e segurança à comunidade.

O vereador destinou uma emenda parlamentar de R$ 400 mil para a execução do projeto, dentro de um investimento total de R$ 3.169.436,27, reforçando seu compromisso com a valorização dos espaços públicos e com o bem-estar dos moradores da região.

Durante o evento, Joaquim da Janelinha destacou a emoção de participar desse momento e lembrou da luta para que o sonho da comunidade se tornasse realidade.

“Quero agradecer e dizer que é um motivo de muita honra. Esse projeto é muito importante para mim, que na época destinei uma emenda de R$ 400 mil. Quando entrei na Câmara de Vereadores, essa praça era o que os moradores do Augusto Franco mais solicitavam. O que nos une, prefeita Emília, é a forma como a senhora trabalha e lida com as pessoas, com os vendedores. A senhora conduziu esse foco de trabalhar e de entregar. É isso que a população quer, é isso que a população espera de todos os gestores”, afirmou o vereador.

Joaquim também fez questão de destacar a homenagem ao jovem Chelton Luiz, que dá nome ao campo da praça. “A Praça do Francão não muda o nome, mas aprovamos na Câmara uma homenagem a um jovem que foi brutalmente assassinado: Chelton Luiz, um aluno e amigo que, no dia da nossa eleição, perdeu a vida. Essa é uma forma de homenagear esse jovem, sua família e amigos”, declarou emocionado.

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, ressaltou a importância da obra para a comunidade. “Estou muito feliz em fazer mais uma entrega. Isso aqui é um resgate, é dignidade para uma comunidade que tanto esperava. Não buscamos apenas entregar obras, buscamos entregar com qualidade. O Francão vai ter a marca da memória de Chelton, a marca dos vereadores e da prefeita Emília”, destacou.

Moradora há 41 anos do Augusto Franco, Mara Sousa acompanhou a inauguração com entusiasmo. “Estou feliz nesta noite, era o que mais esperávamos. Tudo novo nessa praça, só Deus mesmo para agradecer a quem nos ajudou. Joaquim sempre esteve presente, colocou até um parquezinho antes para amenizar a espera das crianças. Agradeço a ele e à doutora Emília, que também lutou por isso. Não podia deixar de vir na inauguração, estou muito feliz”, contou.

A entrega da Praça do Francão integra o programa “Nossa Praça”, da Prefeitura de Aracaju, que prevê a revitalização de 206 espaços públicos em toda a cidade, com investimento anual de R$ 17 milhões. O projeto tem como meta entregar duas praças revitalizadas por mês, transformando áreas em locais de lazer, convivência e integração comunitária.

Foto: Luanna Pinheiro