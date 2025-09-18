Vereador Joaquim da Janelinha cobra melhorias nos serviços da Iguá

Na sessão desta quinta-feira, o vereador Joaquim da Janelinha criticou a atuação da concessionária de água e esgoto Iguá, destacando problemas recorrentes de vazamentos e esgoto estourado em bairros da capital, como Farolândia, São Conrado e Paraíso do Sul.

Segundo o parlamentar, a situação destoa do trabalho realizado pelo governador Fábio Mitidieri, a quem fez elogios pela gestão e pelos avanços obtidos em áreas como turismo, educação, saúde e geração de emprego.

“O governador é um grande gestor, vem fazendo muito pelo nosso estado. Mas a Iguá está deixando a desejar há muito tempo”, afirmou.

Durante a fala, Joaquim exibiu imagens da Canal 5 do conjunto Augusto Franco, onde, segundo ele, há diversos pontos de esgoto a céu aberto e forte mau cheiro. O vereador também citou problemas semelhantes em frente a estabelecimentos comerciais no Paraíso do Sul e em ruas do São Conrado.

Ele ressaltou que, diferentemente da antiga Deso, que embora demorasse realizava os reparos, a Iguá estaria acumulando reclamações sem solucionar de forma adequada.

Outro ponto destacado foi a forma como a empresa deixa as vias após intervenções. Joaquim relatou que, mesmo depois de reparos em vazamentos, os trechos permanecem sem a manta asfáltica por vários dias, gerando críticas da população à Prefeitura de Aracaju.

O vereador informou ainda que conversou com o secretário Jorginho Araújo e que o CEO da Iguá, Renê Silva, está em Aracaju a convite do governador para discutir a situação.

“Governador, tem que cobrar. Seu governo está avançando cada vez mais, mas a Iguá está comprometendo esse trabalho. A população não pode ficar sem respostas”, cobrou Joaquim.

Ele finalizou destacando que continuará levando as denúncias e cobrando soluções para que os aracajuanos tenham serviços de qualidade.

Por Monique Costa – Foto: Luana Vasconcelos