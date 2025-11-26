Vereador pede mais apoio do Estado no 51º Encontro Cultural de Laranjeiras

O município de Laranjeiras se prepara para realizar a 51ª edição do Encontro Cultural, evento que já se consagrou como o maior encontro de cultura do Brasil, com uma programação diversificada que inclui apresentações de grupos folclóricos, dança, teatro, shows musicais, além de oficinas e outras atividades culturais. O evento acontece nos primeiros dias de janeiro e atrai visitantes de diversas partes do país.

Em um apelo direto ao Governador Fábio Mitidieri, o vereador Juliano Soares (MDB) destacou a necessidade de um maior suporte financeiro por parte do estado para garantir a continuidade e a qualidade do evento. “É importante que o Governador Fábio Mitidieri dê a Laranjeiras a mesma atenção que deu a São Cristóvão, no FASC. Temos o maior encontro de cultura do Brasil com 51 edições ininterruptas e a Prefeitura investe tudo aquilo que pode para que essa festa não perca o brilho que sempre teve. Por isso, pedimos apoio ao governador com um aporte de cerca de R$ 3 milhões”, afirmou Juliano.

O vereador ressaltou ainda que, apesar do estado já investir no evento todos os anos, os recursos disponibilizados até então não são suficientes para cobrir todas as necessidades. “Este evento movimenta toda a economia local e de Sergipe, traz oportunidade de emprego e renda, turismo e tantos outros setores”, destacou Juliano.

O vereador fez uma comparação com o Festival de Arte de São Cristóvão (FASC), outro evento cultural de grande relevância no estado, que recentemente recebeu um significativo aporte financeiro do governo estadual. Juliano defende que Laranjeiras, com sua tradição ininterrupta de 51 anos, merece um tratamento equitativo em termos de investimento.

“A atenção e os recursos destinados ao FASC em São Cristóvão são louváveis, mas é fundamental que Laranjeiras receba um apoio comparável. Nosso Encontro Cultural é uma tradição da cultura brasileira e tem um impacto profundo em diversos setores”, frisou o vereador.

Tdantas Comunicação/ASCOM CML.