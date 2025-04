Vereador Maurício Maravilha afirma que o trabalho só está começando

São 04 Projetos de Lei em apenas 03 meses de trabalho.

O projeto JARDIM DE CHUVA, já protocolado, tem por objetivo reduzir efetivamente os constantes alagamentos enfrentados pela população aracajuana, situação que gera transtornos e prejuízos econômicos há anos em nossa capital. O projeto é abrangente e visa solucionar o problema em toda a cidade, o que mostra nosso compromisso com toda a capital.

Nosso objetivo é trabalhar para todos os Aracajuanos.

Nosso vereador Maurício atua de forma ativa, inquieta e efetiva na Câmara Municipal de Aracaju e por isso seu trabalho vem sendo reconhecido e valorizado por seus eleitores e colaboradores.

Maurício se dedica e vota em pautas, cujo objetivo é beneficiar o povo aracajuano. Maurício Maravilha utiliza a tribuna para dar visibilidade às comunidades que o procuram na busca por melhorias, dando voz à essa população tão necessitada de atenção dos nossos governantes.

Nosso vereador reconhece a importância e procura destacar as parcerias com órgãos da Prefeitura de Aracaju, tais como a Emurb, Emsurb, Saúde Aracaju, Setur, SMTT, Fundat, Sejesp, Meio Ambiente Aju, Educação Aracaju, em nome da prefeita Emília na solução pontual das problemáticas da nossa cidade.

Maurício ainda conta com o GABINETE NA RUA, uma ferramenta que procura ouvir a população evitando ao máximo construir seu mandato distante do povo preso no gabinete. Situação que gera descontetamento nos eleitores que se sentem negligenciados por seus representantes, visto que suas demandas não são percebidas pelos mesmos. É através do contato pessoal que o parlamentar tem cada vez mais propriedade para elaborar Projetos de Lei que atendem às necessidades reais e diárias da população.

O Instagram é outro importante meio de comunicação com Maurício Maravilha, através do seu perfil @maurício.maravilha todo aracajuano pode informar ao nosso vereador os problemas enfrentados na sua comunidade. Para que assim Maurício e sua equipe possam traçar a melhor estratégia para ajudar as comunidades que confiam no seu trabalho.

Por Vitor Deda