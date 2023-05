Vereador quer “Força Tarefa”, no Santa Maria, para atender a população após chuvas

“Precisamos tomar decisões para diminuir o sofrimento dos munícipes”, disse o vereador

O vereador Eduardo Lima (Republicanos), ao fazer uso do Pequeno Expediente, na manhã desta quinta-feira (25) na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), pediu por meio de uma indicação que a Prefeitura de Aracaju monte uma “Força Tarefa”, no bairro Santa Maria para resolver os problemas da população.

“Quero pedir à Emurb e à Emsurb, para que essa “Força Tarefa” passe rua por rua no bairro Santa Maria, pois as chuvas passaram, mas, vou usar um termo até pesado; o bairro ficou um bagaço! Ruas reviradas, pedras reviradas e lama na porta dos munícipes. Essa “Força Tarefa” é importante, agora que a chuva passou para reverter os estragos e ver o que ainda precisa ser feito”, afirmou o parlamentar.

DESO

O vereador também destacou o importante trabalho da Deso, agradecendo o empenho do presidente da companhia, Luciano Góes pelo serviços prestados à população.

“Ouvi relatos dos moradores do Paraíso do Sul, que tratores e máquinas estão abrindo as ruas para colocar as tubulações para que a água chegue aos moradores. Parabenizo a Deso e o presidente Luciano Goes”, enalteceu.

Por Leonardo Teles

Foto: Gilton Rosas