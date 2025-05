Rodrigo Fontes celebra anúncio do Forró Caju 2025 e destaca importância cultural da festa

O vereador Rodrigo Fontes expressou entusiasmo com o anúncio da programação do Forró Caju 2025, feito pela prefeita Emília Corrêa. Ele destacou a relevância do evento para a cultura de Aracaju e sua contribuição para os festejos juninos na capital sergipana.

Segundo o parlamentar, o Forró Caju é mais do que uma festa; é uma expressão viva da identidade cultural aracajuana. “A cada ano, ele reafirma a força das tradições nordestinas e o orgulho do povo aracajuano”, afirmou.

Com mais de 30 anos de história, o Forró Caju se consolidou como um dos maiores eventos juninos do Nordeste, atraindo cerca de um milhão de pessoas por edição. A edição de 2025 promete ser histórica, com quase 30 dias de celebração e 132 atrações, sendo mais de 60% compostas por artistas sergipanos. A prefeita Emília Corrêa destacou que a festa foi planejada com zelo: “Estamos entregando à população uma festa feita com muito cuidado e que valoriza nossa cultura e nossa gente. O Forró Caju é do povo e para o povo”.

A programação principal ocorrerá de 18 a 29 de junho na Praça Hilton Lopes, no Centro de Aracaju. Além disso, a festa será descentralizada, com eventos em diversos bairros, incluindo o Augusto Franco, Bugio, 17 de Março, América e Lamarão.

Entre as atrações confirmadas estão nomes de destaque nacional, como Wesley Safadão, Mestrinho, Limão com Mel, Matheus e Kauan, Simone Mendes e Natanzinho Lima.

Rodrigo Fontes também elogiou a descentralização do evento. Para ele, essa iniciativa leva a cultura para mais perto das comunidades, fortalece o comércio local e movimenta a economia dos bairros.

O vereador reforçou ainda a importância de valorizar os talentos locais: “É fundamental reconhecer e apoiar os talentos da nossa terra. Eles são os verdadeiros embaixadores da cultura sergipana”.

O Forró Caju 2025 contará ainda com o Circuito Cidade Junina, realizado em parceria com o Sistema Fecomércio/Sesc e apoio do Ministério do Turismo, oferecendo apresentações de bandas sergipanas, concurso de quadrilhas juninas, culinária típica e uma cidade cenográfica.

Com essa programação diversificada e inclusiva, o Forró Caju reafirma seu papel como um dos principais eventos culturais do Brasil, celebrando a riqueza das tradições nordestinas e promovendo o orgulho sergipano.

Por Miza Tâmara – Foto: Isabela Carvalho