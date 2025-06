Vereador Rodrigo Fontes prestigia show de Jorge de Altinho no Forró Caju no Bugio

O vereador Rodrigo Fontes (PSB) marcou presença neste domingo, 8, na terceira e última noite do Forró Caju no Conjunto Bugio. Ao lado de sua esposa, Simone, ele acompanhou o show de Jorge de Altinho , atração principal da noite, e expressou grande alegria ao agradecer pessoalmente ao artista no camarim. Rodrigo reforçou que “nenhum compromisso” o afastaria da oportunidade de prestigiar o autêntico forró.

O evento, promovido pela Prefeitura de Aracaju e descentralizado em várias regiões da cidade, trouxe ao palco Josa, montado na Avenida Poço do Mero, no Bugio, renomados artistas. No domingo também passaram por lá Thais Nogueira, Trio Nordestino, Geraldo Azevedo, Jorge de Altinho e Jorge Ducci, encerrando a programação da noite.

“Fiz questão de vir prestigiar o show de Jorge de Altinho que eu sou fã e dizer da responsabilidade que ele tem, não somente ele, mas Flávio José, Alcimar Monteiro, de manter viva a raiz do verdadeiro forró. Sou fã da sua música, Jorge, e vim aqui pra prestigiar e agradecer ao secretário Paulo Corrêa e a prefeita Emília Corrêa por ter resgatado e trazido para Aracaju o forró de verdade”, disse Rodrigo no camarim de Jorge de Altinho.

O vereador também se arriscou, num momento de descontração, a fazer um dueto com o cantor, relembrando um dos grandes sucessos da carreira do artista, a música Na Fazenda Santo Antônio. “Vou cantar mais não, senão ele toma o meu lugar”, brincou Jorge de Altinho se referindo a Rodrigo.

Fontes também destacou que a expansão do Forró Caju para bairros como Bugio é um marco positivo, pois democratiza o acesso cultural e movimenta o comércio local. Ele elogiou a iniciativa da prefeita Emília Corrêa e do secretário de Cultura, que apostaram em uma programação mais próxima da população . “É emocionante ver as famílias reunidas, os mais velhos relembrando e os jovens entrando no ritmo do forró. Trata-se de uma verdadeira ponte entre gerações”, destacou o vereador.

O Forró Caju 2025 estimula ainda o Circuito de Bairros, com festas também nos bairros Augusto Franco, 17 de Março, América e Lamarão nos fins de semana de junho, além de 132 atrações, com mais de 60% de artistas sergipanos . A iniciativa abrange ainda o tradicional núcleo da festa na Praça Hilton Lopes, no Centro, e o Circuito Cidade Junina, em parceria com Fecomércio/Sesc e apoio do Ministério do Turismo.

Por Miza Tâmara – Foto: Reprodução Assessoria