Vereador Sargento Byron alerta para falta de saneamento básico e urgência de pavimentação

Dentre as demandas solicitadas pela população aracajuana, o vereador Sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB) levou à tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), nesta terça-feira, 18, fotos e vídeos retratando a situação de ruas da capital que necessitam com urgência do serviço de saneamento básico, pavimentação e serviço de tapa-buraco.

“Moradores da Coroa do Meio me procuraram e pude conferir a situação da rua Professor Aloísio Campos , onde o esgoto tem transbordado e prejudicado toda a circulação da via. Os cidadãos estão sendo prejudicados, seja enquanto pedestre, motorista e até enquanto passageiro de ônibus, uma vez que o transporte público tem mudado de rota, causando transtorno na rotina dessas pessoas. Conto com os órgãos competentes para que possam solucionar esta situação com brevidade”, pontuou o vereador Byron.

Outra demanda, com caráter de urgência, é a cratera aberta no conjunto Beira Mar. “Uma reclamação constante e que nada foi feito ainda. Um buraco enorme, oferecendo riscos a todos que transitam pela localidade, ainda mais neste período de chuvas e alagamentos. Clamamos a atenção coletiva, seja DESO ou Emurb, precisamos ser resolutivos”, indaga Byron.

