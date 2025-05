Vereador Sargento Byron chama atenção da gestão municipal para a Comunidade do Santa Cecília

Em discurso na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), o vereador Sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB) apresentou a situação enfrentada pela comunidade Santa Cecília, no Robalo, popularmente conhecida por ‘Inferninho’, onde , em mais um período chuvoso, a população se depara com alagamentos, vivendo em uma verdadeira ilha.

O parlamentar ressaltou que este é um problema antigo: “na gestão do prefeito Edvaldo Nogueira, conseguimos realizar algumas medidas paliativas para minimizar os riscos e prejuízos das chuvas. Mas é preciso ir além, precisamos olhar com a atenção merecida para que haja uma melhoria , de fato, na infraestrutura da localidade. Lá não há drenagem básica, nem pavimentação. Os moradores estão ilhados, com medo de contrair doenças por precisarem atravessar a água para trabalhar, as crianças sem condições de irem à escola, por exemplo, são tantos impactos que colocam em questão os direitos sociais”.

Sargento Byron reforçou ainda o quanto a região da Rodovia dos Náufragos, Robalo, Mosqueiro, Matapuã, Ga-Meleira e Areia Branca cresceu sem planejamento, uma situação que vai muito além dos serviços de recuperação de drenagem e desobstrução. “Sabemos que o local necessita de um verdadeiro canteiro de obras , por isso gostaria de solicitar à gestão municipal, através do nome de Sérgio Guimarães, diretor-presidente da Emurb, que amplie o olhar para esta região, apresentando um possível planejamento de ações e serviços. Me coloco à disposição !”, reforçou Byron.

Por Jacqueline Reis