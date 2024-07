Vereador Sargento Byron contabiliza mais de 600 proposituras protocoladas

Em seu primeiro mandato, o vereador por Aracaju, Sargento Byron – Estrelas do Mar encerra mais um semestre legislativo com grandes projetos aprovados na Câmara Municipal de Aracaju (CMA). Desde 2020, o parlamentar vem atuando incansavelmente pelos direitos e necessidades dos aracajuanos nas mais diversas áreas, em especial, no tocante aos direitos da pessoa com deficiência, inclusão social, além do fomento ao esporte, geração de emprego e renda, assim como na busca por melhorias na segurança pública, saúde e educação.

Em três anos e meio de mandato, Sargento Byron contabiliza mais de 600 proposituras protocoladas na CMA, entre projetos de lei, indicações, moções, decretos, recursos e requerimentos, além de destinar mais de R$ 1 milhão em emendas impositivas , que integram o Projeto de Lei Orçamentária (LDO) e são o principal instrumento da vereança para a destinação de recursos a serem destinados para a execução de obras, ações ou projetos que, obrigatoriamente, devem ser executados pela prefeitura em prol da sociedade.

Dentre as emendas destinadas por Byron, ele destaca: “a cada emenda proposta há estudos e propósitos, por isso a importância do diálogo direto com a população. Acredito que nestes quase quatro anos de mandato tenho conseguido atender à escuta junto ao povo, o que me leva a entender a necessidade e a urgência de recursos voltados para a construção e recuperação de ruas da nossa capital, a exemplo das emendas destinadas ao recapeamento asfáltico, com um valor de R$ 105.558,00, cito também a urgência de aquisição de equipamentos de proteção individual para a Guarda Municipal de Aracaju com emendas que destinam mais de R$ 90 mil reais, além da busca pela ampliação e promoção do Programa ‘Praia para Todos’, com emendas no valor de R$ 170.000,00. Ressalto sondas necessidade de aquisição de equipamentos de ginástica adaptados ao ar livre, onde R$ 120.000,00 foram destinados”, pontuou o vereador que destinou, junto à Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp), mais de R$ 70 mil reais para aquisição de aparelhos esportivos, além de incentivos para a realização de Campeonato de Surf e Bodyboarding em Aracaju.

Para a área da saúde, o vereador destinou mais de R$ 500 mil reais para a aquisição de equipamentos para a Unidade Básica de Saúde (UBS) Antônio Alves, o Hospital Universitário (HU) e Hospital Santa Isabel, além das instituições como o Centro de Integração Raio de Sol, Grupo de Apoio à Criança com Câncer (Gacc) e a Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Aracaju (Apae).

“Encerramos este primeiro semestre de 2024 com a sensação de dever cumprido. Olho para trás satisfeito e consigo mensurar tudo o que ainda devemos e podemos fazer pelo povo de Aracaju. O recesso das sessões plenárias faz parte de um cronograma , o que não prejudica, de forma alguma, a nossa atuação, enquanto vereadores, junto à população. Nosso gabinete está nas ruas. Sigo à disposição para fazer mais ainda no próximo semestre”, afirmou o vereador.

Foto assessoria

Por Jacqueline Reis