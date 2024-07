Vereador Sargento Byron destaca leis e emendas impositivas para o terceiro setor

Autor da Lei 5455/2022 que reconhece a utilidade pública do Instituto Social Ágatha, assim como do Projeto de Lei que institui o ‘O Dia de Doar’ no calendário oficial do município de Aracaju , o vereador Sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB) reforça, ao longo do seu mandato , a força do terceiro setor para toda uma sociedade.

“Faço questão de pontuar o quão fundamental o terceiro setor é para toda sociedade, em especial, quando trago para a realidade de Aracaju. É através do trabalho desenvolvido por muitas instituições que provocamos políticas públicas, bem como complementamos diversos serviços públicos “, enfatizou o parlamentar, também idealizador do projeto social Estrelas do Mar.

Dando continuidade a essas ações, Byron visitou a APAE Aracaju e pôde, ainda, dialogar sobre as emendas impositivas destinadas ao aprimoramento dos projetos desenvolvidos pela instituição. “As emendas impositivas são uma grande conquista da atual legislatura. É através deste instrumento que os vereadores podem destinar recursos para a realização de obras, projetos e incentivo às instituições, de forma a oportunizar melhorias para a população”, explicou .

Confirmando as realizações que superam os diversos desafios enfrentados pelo terceiro setor, o presidente da Apae, Carlos Mariz, não escondeu os valorosos impactos proporcionados pelos investimentos. “Aos vermos esses recursos serem destinados aos nossos projetos, validamos a nossa missão e podemos implementar, assim como melhorar os programas para os nossos assistidos. São projetos como o ‘Cuidando de quem cuida’, “Teativo”, ‘Núcleo TEA’, assim como as oficinas socioassistenciais que dão vida a sonhos que um dia já estiveram no papel. Nossa associação atende a pessoas com diversos tipos de deficiência, temos crianças de 2 anos a idosos de 70 anos aqui, onde também auxiliamos os seus familiares. São 55 anos prestando serviço de alta relevância na habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência”, declarou Carlos.

Para Byron , poder atuar junto a instituições vai além da representatividade. “Quando nos somamos a um trabalho tão sensível e sério como este, estamos abraçando uma causa, diversas famílias, e o sonho de transformar vidas”, encerrou o vereador que já destinou, em seu mandato, mais de R$ 700 mil reais em emendas impositivas para o terceiro setor.

