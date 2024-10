Vereador Sargento Byron lamenta morte de jovem e faz alerta sobre julgamentos

Nesta quinta-feira, 31, o vereador Sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB) fez uso da tribuna na Câmara Municipal de Aracaju (CMA) para dialogar com os demais parlamentares e a sociedade em geral sobre as acusações e comentários feitos nas redes sociais a respeito da morte de um jovem, ocorrida esta semana, na saída de uma loja de conveniência na Coroa do Meio.

“As redes sociais permitem a exposição de muitos posicionamentos, como também juízo de valor, em especial, em situações como esta. Não é novidade que, em nosso país, a abordagem policial é, por muitas vezes, questionada e julgada. Estamos falando de um cenário. Eu lamento muito. Eu lamento profundamente a morte desse jovem, o qual, assim como dito por muitas pessoas, enfrentava problemas de caráter emocional. Problemas esses que nos levam a refletir, também, sobre as condições e o acesso à saúde pública”, pontua Byron.

O vereador ressaltou o quanto a atuação da polícia é sempre colocada em questão. “Minha fala aqui não é para polemizar. Não é para ditar acerto ou erro, afinal, estamos falando de uma vida. Mas, enquanto policial militar, preciso reforçar que, com o avanço das redes sociais, muitas pessoas confundem a liberdade e o espaço de fala, se colocando na condição de técnico em Segurança Pública. Ali, por trás daquela farda, há também um cidadão, um homem de bem, que sai de casa para defender outros cidadãos, o patrimônio público e está sendo julgado e ameaçado. Teremos a perícia, teremos os laudos. Por fim, eu me solidarizo à família, mas também aos policiais”, completou Sargento Byron.

Foto Gilton Rosas

Por Jacqueline Reis