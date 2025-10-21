Vereador Thiago Corrêa acompanha avanço da política municipal de cannabis medicinal

O vereador Thiago Corrêa (União), autor do projeto de lei que instituiu a Política Municipal de Cannabis Medicinal em São Cristóvão, tem acompanhado de perto a implementação da iniciativa que já começa a transformar a vida de diversas famílias do município. A lei, de sua autoria, abriu caminho para a criação do Ambulatório Municipal de Cannabis Medicinal, atualmente voltado ao tratamento de pacientes com autismo (TEA) e epilepsia, representando um marco no cuidado público em saúde.

Sancionada em junho de 2025, a Lei nº 753/2025 colocou São Cristóvão entre os municípios pioneiros do Brasil na regulamentação do uso terapêutico da cannabis medicinal no SUS municipal, com foco em tratamentos seguros, baseados em evidências científicas e realizados sob acompanhamento médico.

Fiscalização e compromisso com a efetividade da lei

Desde a sanção do projeto de lei, o vereador Thiago Corrêa tem mantido contato com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), com o objetivo de fiscalizar o andamento dos atendimentos, acompanhar a articulação para credenciamento das organizações responsáveis pela distribuição dos medicamentos e garantir que o serviço esteja chegando a quem mais precisa.

“Nosso papel não termina com a aprovação da lei. É dever do legislador acompanhar a execução e assegurar que a política pública funcione na prática. O acesso ao tratamento com cannabis medicinal representa esperança para muitas famílias que não encontravam respostas nos métodos tradicionais”, destacou o parlamentar.

Avanços na saúde municipal

A Secretaria Municipal de Saúde já apresenta avanços na implementação da Política Municipal de Cannabis Medicinal, além da criação do Ambulatório Municipal, já está previsto o contato com organizações para viabilizar a distribuição gratuita dos medicamentos pelo município e o desenvolvimento de um plano de ação para identificar a demanda da população que necessita do tratamento.

Atualmente, o ambulatório que foi criado segue protocolos estaduais e realiza o encaminhamento dos pacientes ao Núcleo de Acolhimento a Terapias Especiais (NATE), vinculado ao Governo do Estado. As consultas são realizados no Centro de Especialidades Raimundo Aragão (Sede) às segundas, terças e quintas-feiras, e no Centro de Especialidades Lurdes Vieira (Rosa Maria) às quartas e sextas-feiras.

Thiago Corrêa destaca que a iniciativa é fruto de um trabalho coletivo entre o Legislativo, a Prefeitura e o Governo do Estado, e reforça que seguirá acompanhando a execução da política.

“São Cristóvão está dando um passo histórico. E o nosso compromisso é garantir que esse passo seja firme, com responsabilidade e resultados concretos para a população”, concluiu o vereador.

Texto e foto assessoria