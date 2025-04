Vereador Tutucha, de Canindé do São Francisco, vota contra viagem do prefeito Machadinho à China

A viagem do prefeito José Machado Barbosa Neto (Machadinho), à China, não teve a aprovação do vereador Tutucha. Na última sessão da Câmara Municipal, ocorrida na terça-feira, dia 08, após o presidente abrir a votação e se dirigir como votaria o vereador, ele respondeu: voto não. Antes do voto, Tutucha questionou sobre quem pagaria a viagem e recebeu como resposta que o próprio Machadinho arcaria com as despesas. Tutucha respondeu com ironia: e é, é?

A Câmara Municipal não relatou como discorrerá a viagem de Machadinho à China. A falha deve ter sido por falta de explicação no ofício de solicitação ou do poder legislativo. Nenhum vereador comentou, apenas Tutucha ao reprovar a viagem com o seu voto. Termômetros existem. A comunicação com a sociedade precisa melhor e muito. A vereadora Jikaele Marinho esteve presente à sessão e não houve justificativa. Foram contabilizados o número de dez vereadores no plenário, aprovando à viagem.

De Canindé de São Francisco para China caberá uma viagem que terá duração de quinze dias, na qual o prefeito Machadinho estará fora do município retornando em 25 de abril. Ao retornar, tem um leque de decisões para tomar, inclusive sobre demissões e enxugamento de folha de pagamento que se encontra acima do prudencial.

Pank assume interinamente a administração municipal. A ida do prefeito deixa inúmeras situações sem soluções, as quais o vice-prefeito não tem autoridade para resolver. Por exemplo, o atraso do pagamento dos salários dos contratados da gestão do ex-prefeito Weldo Mariano que estão aguardando a “triagem” ou “operação pente fino” para saber quem de fato trabalhou ou não, sendo que a gestão sabe e identificou quem exerceu suas funções até o final do mandato anterior, dia 31 de dezembro de 2024. As denúncias pipocam de todos os lugares, chegando nas redes sócias, grupos de whatsapp e outras de forma escancaradas. A gestão está em silêncio total. Não existe oposição política, nem social, nem por parte dos movimentos que representam categorias locais, a imprensa da emissora Xingó FM se calou. “Os bons estão calados”, como afirmou Marting Luther King.

Apurando sobre a viagem, nada foi dito. Apenas que será sobre uma feira de comércio. Uma fonte afirmou que antes ele visitará Dubai, nos Emirados Árabes. Essa informação não foi checada, porém, a fonte é digna. O que Machadinho trará na bolsa de viagem para implantar em Canindé de São Francisco é o que todos aguardam. Independente de pagar os custos da viagem por ele próprio, a ausência gerou criticas porque é a segunda em um período de menos de um mês, sem nada dizer sobre os resultados da viagem anterior e nem foi cobrado pela Câmara Municipal. O silencia impera em Canindé de São Francisco.

Parece que o vereador Tutucha não quer beber coca-cola com o prefeito Machadinho. Ou como se diz no sertão “os dois não amarram os jumentos juntos”. Será que são os primeiros indícios de um futuro racha entre ambos?

Por Adeval Marques