Vereadora manifesta indignação após agressão contra criança autista

Na manhã dessa sexta-feira, 10 de janeiro, imagens que circularam nas redes sociais mostraram uma cena revoltante: uma criança autista nível 3, não verbal, sendo agredida por um professor que aparentava estar embriagado. O caso gerou indignação em diversos setores da sociedade, incluindo a vereadora Thannata da Equoterapia, reconhecida por sua atuação em defesa das pessoas com deficiência.

Ao tomar conhecimento das imagens, Thannata expressou profunda revolta e solidariedade à família da criança. “Como defensora da causa autista, é inadmissível que algo tão cruel aconteça. Essa criança, que já enfrenta desafios diários, foi submetida a uma violência absurda. Estou indignada e disposta a fazer tudo o que estiver ao meu alcance para ajudar essa família a buscar justiça”, afirmou a vereadora.

A vereadora também destacou a importância de leis mais rigorosas e específicas para proteger crianças com deficiência. Segundo ela, casos como esse reforçam a necessidade de uma legislação que garanta não apenas a punição para os agressores, mas também medidas preventivas e de conscientização.

“Precisamos de políticas públicas que assegurem um ambiente seguro e inclusivo para nossas crianças. A violência contra pessoas com deficiência é uma realidade que deve ser combatida com urgência. Não é só uma questão de justiça, é uma questão de humanidade”, concluiu.

O caso está sendo investigado pelas autoridades competentes, e a vereadora já articula uma discussão na Câmara Municipal para debater propostas que reforcem a proteção das crianças no município. “Minha luta é por um futuro no qual todas as crianças sejam respeitadas e protegidas. Não descansarei até que situações como essa sejam eliminadas da nossa sociedade”, finalizou.

por Gabrielle Ferreira – foto assessoria parlamentar