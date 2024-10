Vereadores agradecem votação do povo em Laranjeiras

A sessão desta terça-feira, 8, na Câmara de Laranjeiras foi marcada por agradecimentos aos votos depositados na urna no último domingo, 6 de outubro. Os vereadores, mesmo aqueles que não conseguiram se reeleger para um novo mandato, agradeceram à população pela confiança.

Em nome de todos os representantes do legislativo municipal, o presidente da Câmara, Adriano Carvalho, agradeceu aos laranjeirenses e destacou a importância de cada vereador para o desenvolvimento da cidade. “Todos nós trabalhamos nesta eleição para ganhar, mas na vida e na política, alguns ganham e outros perdem. Por isso devemos ficar tranquilos com o resultado. Afinal, quem decide é o povo. Por isso, só temos a agradecer cada voto de confiança depositado e ter a certeza de que o trabalho de nós foi importante para o desenvolvimento da cidade”, disse Adriano.

Adriano Carvalho também reafirmou o compromisso do legislativo municipal com os laranjeirenses a partir de 2025. “Para alguns vereadores que estão nesta casa há mais tempo, vamos dar continuidade ao trabalho que vem sendo feito e, para aqueles que vão chegar, com certeza, será uma contribuição importante em prol de toda a população. Aqui nesta casa, os 11 vereadores eleitos representam não só o povo das suas respectivas bases eleitorais, mas a população de todo o município”, frisou.

Confira os nomes dos 11 vereadores eleitos para o mandato no período de 2025 a 2028;

– Adriano Carvalho – MDB.

– Dr. Léo – PT.

– Neguinho de Carmem – Republicanos.

– Valdenir Buiú – MDB.

– Laércio de Pedra Branca – Republicanos.

– Mônica Sobral – PP.

– Emerson da Farmácia – PL.

– José Carlos JJ – PSD.

– Juliano Soares – MDB.

– Rustinho do Lambe-sujo – PT.

– Rogério de Eraldo – MDB.

TDantas Comunicação/ASCOM CML.