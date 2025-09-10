VEREADORES APROVAM PROJETO DE LEI QUE RECONHECE LAMBE-SUJOS COMO FESTA POPULAR E PATRIMÔNIO CULTURAL

Na sessão desta terça-feira, (9), a Câmara Municipal de Laranjeiras aprovou, com expressiva maioria, o Projeto de Lei nº 27/2025, que reconhece a festa popular Lambe-sujos e Caboclinhos como patrimônio cultural e imaterial do município. A votação resultou em oito votos favoráveis e apenas um voto contrário, da vereadora Mônica Sobral (PP). O vereador Whorton Leon não esteve presente na sessão.

A iniciativa, proposta pelo vereador Ruston Zuzarte (PT), visa a valorização e fortalecimento da autonomia da comissão organizadora do grupo folclórico. Segundo Zuzarte, a aprovação do projeto assegura a soberania da comissão nas decisões sobre a manutenção ou remoção de seus membros, além de abordar outros aspectos cruciais para a preservação da tradição.

“Com essa medida, o grupo Lambe-sujos e Caboclinhos não ficará subordinado à qualquer gestão municipal ou de integrantes que se consideram proprietários do grupo, decidindo unilateralmente sobre a inclusão ou exclusão de participantes”, declarou o vereador durante o momento de discussão do projeto em plenário.

Zuzarte acrescentou ainda que: “historicamente, essas decisões sempre foram tomadas mediante avaliação criteriosa da comissão organizadora. O que almejamos é garantir maior independência e autoridade para essas deliberações, o oposto do que sugere a vereadora de oposição “, defendeu Ruston Zuzarte.

Mônica Sobral (PP), única a votar contra o projeto, foi criticada por Ruston Zuzarte por politizar uma questão que, segundo ele, deveria ser tratada com foco na preservação cultural. “A vereadora transformou uma situação interna do grupo em um embate político desnecessário, motivo pelo qual se opôs ao PL 027/2025”, explicou Zuzarte.

A aprovação do projeto é vista como um passo significativo para a proteção e perpetuação de uma das festas mais emblemáticas de Laranjeiras, reforçando o compromisso da administração municipal com a cultura local e assegurando que as futuras gerações possam vivenciar e aprender com essa tradição.

TDantas Comunicação/ASCOM CML