Vereadores de Boquim aprovam isenção do IPTU a pessoas com câncer

Nos dias 22 e 23 de maio de 2024, a Câmara de Boquim realizou, respectivamente, a 100ª e 101ª Sessões Ordinárias. Os vereadores aprovaram a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para pessoas com câncer.

Na sessão de número 100, os parlamentares aprovaram em primeira votação os Projetos de Lei nº 05/2024, da vereadora Honorina Fonsêca (Solidariedade), que solicita a denominação de uma das ruas da cidade e o de nº 06/2024, do vereador Nivaldo da Bala (PSD), que solicita a instituição da Semana de Prevenção, Orientação e Luta contra as Hepatites Virais entre os dias 27 de julho e 2 de agosto de 2024.

Também foram aprovadas as Indicações nº 14/2024, que solicita a reforma da praça João José da Trindade, nº 15/2024 que solicita a criação e instalação de uma Casa de Apoio para Dependentes Químicos, ambas da vereadora Adriana Maciel (PL), e a de nº 16/2024, do vereador Juquinha das Plantas (Solidariedade), que solicita a isenção do IPTU para pessoas com câncer. Os parlamentares também apresentaram Moções de Aplausos, de Congratulação, de Apoio e Parabenização na sessão.

Já na Sessão Ordinária de número 101, os vereadores aprovaram, em segunda votação, os Projetos de Lei (PL) nº 05/2024, da vereadora Honorina Fonsêca (Solidariedade), que solicita a denominação de uma das ruas da cidade, e o de nº 06/2024, do vereador Nivaldo da Bala (PSD), que solicita a instituição da Semana de Prevenção e Orientação e Luta contra as Hepatites Virais entre os dias 27 de julho e 2 de agosto de 2024. As Moções de Parabenização, Aplausos e Congratulação foram aprovadas.

Acompanhe os trabalhos da Câmara de Boquim pelos canais de Comunicação, através das redes sociais e do canal do YouTube.

TDantas Comunicação AGÊNCIA DE NOTÍCIAS