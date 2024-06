Vereadores de Boquim aprovam programas que atendem crianças neuro divergentes

Nos dias 26 e 27 de junho de 2024, a Câmara de Boquim realizou, respectivamente, as 108ª e 109ª Sessões Ordinárias. Os vereadores aprovaram, em primeira votação, diversos programas que atendem às necessidades de crianças neuro divergentes.

A 108ª Sessão Ordinária foi presidida pelo presidente, o vereador Fernando Vitório dos Santos (PSD). Ela foi sessão foi marcada pela cobrança dos vereadores por melhorias nas estradas vicinais, aprovação da Indicação nº 18/2024, do vereador João Barreto (Solidariedade), que cria o Centro de Referência para pessoas atípicas e pessoas com deficiência em Boquim, apresentação do PL nº 12/2024, do vereador Jonas Vidal (PSB), que institui a Semana da Diversidade em Boquim e PL nº 20/2024, do vereador João Barbosa (PL), que sugere a realização de um Centro Cultural Popular no Espaço Multi Eventos e a reforma do palco para apresentações e banheiros para o uso, bem como aprovação e apresentação de Moções de Parabenização.

Na Sessão Extraordinária nº 07, os parlamentares aprovaram em primeira votação dos Projetos de Lei nº 09/2024, da vereadora Adriana Maciel (PL), que institui a celebração do Dia de Quem Cuida Mim”, nas creches e escolas públicas do município, n° 11/2024, do vereador Marcos Rezende (União Brasil), que cria o Programa Servidor Público Amigo do Autista, n° 13/2024, do vereador Marcos Rezende (União Brasil) que cria o Programa de Assistência Psicológica para pais de pessoas neuro divergentes (atípicas), n° 14/2024, que sugere a confecção da Carteira de Identificação das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA), n° 15/2024, da vereadora Honorina Fonseca (Solidariedade), que sugere a implantação do Programa Feira da Mulher do Campo, Ordinária n° 07/2024, de autoria do Legislativo, que fixa os subsídios dos cargos de prefeito, vice-prefeito, procurador geral e secretários municipais para o período de 2025 a 2028, e Ordinária n° 08/2024, de autoria do Legislativo, que fixa os subsídios dos vereadores para a legislatura 2025/2028.

Já na 109ª Sessão Ordinária, presidida pelo vice-presidente, vereador Jonas Menezes Vidal (PSB), os parlamentares debateram os principais problemas da cidade e receberam a secretária municipal de Saúde, Bruna Cruz, e outros profissionais do setor, que realizou a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde (FMS) e apresentou o 1º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) do FMS. Os vereadores também solicitaram Moção de Pesar e de Parabenização.

