Vereadores de Boquim fazem balanço de mandato

Nesta quarta-feira, 11 de dezembro de 2024, a Câmara de Boquim realizou a 145ª Sessão Ordinária. Alguns vereadores fizeram um balanço dos seus mandatos antes da posse que acontecerá no ano que vem.

O vereador Marcos Rezende (UB) agradeceu a todos os eleitores que o elegeram por meio do voto para mais um mandato. A vereadora Adriana Maciel (PL) destacou como foi feliz em seu mandato e falou da emoção em poder deixar seu filho ocupando sua cadeira, citando seu saudoso esposo, o ex-Vereador Maciel, que desenvolveu um trabalho único no município de Boquim.

O parlamentar Antônio Santos (PSB) agradeceu a todos os seus eleitores de forma especial e citou que irá fazer muitas cobranças para a próxima gestão. Seu colega, Jackson do Mangue Grande (PSD), falou sobre sua felicidade em ter contribuído para o desenvolvimento do município durante seus mandatos como vereador, demonstrando entusiasmo em iniciar o novo ciclo como prefeito eleito no município de Boquim, afirmando seu compromisso e responsabilidade em continuar cuidando do povo boquinense.

Já o vereador João Barbosa (PL) demonstrou muito entusiasmo para mais um mandato e afirmou mais uma vez seu compromisso com a população em fazer seu trabalho com excelência.

O parlamentar Fernando Vitório dos Santos (PSD), vice-prefeito eleito, agradeceu a sua equipe por todo trabalho e dedicação na sua gestão frente a Câmara, citou a alegria a oportunidade de empossar mais um novo funcionário público efetivo no Legislativo, Gustavo, e de ser diplomado pedindo sabedoria a Deus para conduzir os trabalhos.

