Vereadores de Boquim pedem Audiência Pública sobre Autismo e TDH

Nos dias 19 e 20 de junho de 2024, a Câmara de Boquim realizou, respectivamente, as 106ª e 107ª Sessões Ordinárias. Os vereadores solicitaram que seja realizada na sede do Legislativo uma Audiência Pública sobre o Autismo e o TDH.

A 106ª Sessão Ordinária foi presidida pelo vice-presidente, o vereador Jonas Vidal (PSB). Ela foi sessão foi marcada pela visita do do Escritório local da EMDAGRO de Boquim, Joetonio Ferreira das Neves, que apresentou as ações da instituição realizadas no município em 2023, a apresentação dos Projetos de Lei (PL) n° 13/2024, do vereador Marcos Rezende (União Brasil), que cria o Programa de Assistência Psicológica para pais de pessoas neurodivergentes (atípicas), n° 14/2024, que sugere a confecção da Carteira de Identificação das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA) e n° 15/2024, da vereadora Honorina Fonseca (Solidariedade), que sugere a implantação do Programa Feira da Mulher do Campo. Os parlamentares cobraram limpeza nas ruas da cidade, melhorias na rodovia estadual que liga Boquim ao povoado Colônia Treze, em Lagarto, e solicitaram Moções de Parabenização.

Já a 107ª Sessão Ordinária, presidida pelo presidente Fernando Vitório dos Santos (PSD), teve como principais pautas o Autismo e o TDH. Os vereadores receberam o pai de uma criança autista, aprovaram um requerimento verbal, nº 07/2024, dos vereadores Marcos Rezende (União Brasil) e João Barbosa (PL), solicitando uma Audiência pública no Legislativo com representantes de órgãos municipais e federal, bem como pais de crianças com Autismo e TDH sobre o tema. Além disso, solicitaram a reforma de uma praça pública, que o contato telefônico do Conselho Tutelar fosse distribuído à população e aprovaram uma Indicação, dois Requerimentos Verbais e uma Moção de Parabenização.

TDantas Comunicação