Vereadores de Estância aprovam Carta Aberta ao Governador sobre o SAAE

O vereador Cristóvão Freire (UB), presidente da Câmara Municipal de Estância, leu em plenário para conhecimento e votação, o texto do documento que será encaminhado ao governador Fábio Mitidieri, solicitando a retirada do SAAE de Estância do projeto de Concessão Pública.

Após a leitura, fez o encaminhamento do documento ao governador, representa a manifestação contrária dos parlamentares e do povo estanciano, pela inclusão da Autarquia de Água e Esgoto Estanciana nesse projeto do governo do Estado.

Além disso, ele faz parte do compromisso assumido pelos vereadores com sindicatos e líderes de movimentos sociais que têm realizado manifestações públicas contra essa Concessão.

Segue abaixo o documento na íntegra:

Ofício nº 01/2024 Estância (SE), 08 de maio de 2024.

Excelentíssimo Senhor

Fábio Mitidieri,

Governador do Estado

Aracaju – SE

Assunto: Pedido de desvinculação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE/Estância, da Microrregião de Água e Esgoto de Sergipe – MAES.

Senhor Governador,

A Câmara Municipal de Estância, composta pelos vereadores Alex Silva Porto, Alinete Soares Cardozo, Jorge Paulo Fonseca Santos, Flávio Emídio Brasil Santos, Matheus Machado dos Santos, Pedro Kaique Freire Menezes, Raimundo Ascendino Hora Soares, Sandro Barreto Gomes, José Paes dos Santos e Tertuliano Pereira da Silva Neto, todos filiados a agremiação partidária PSD; Isaias de Jesus Santos e José Evandro Machado Soares filiados ao PSOL; Artur Oliveira Nascimento, filiado ao PT; Cristóvão Freire dos Santos e Misael Dantas Soares, filiados ao União Brasil, cumprimentando-o cordialmente vem através deste expediente, presentar a Vossa Excelência pedido oficial da retirada da Autarquia Municipal SAAE de Estância do modelo proposto na Assembleia Extraordinária da Microrregião de Água e Esgoto de Sergipe – MAES realizada em 26/03/2024 ato presidido por Vossa Excelência.

A Autarquia Municipal SAAE, é sem dúvida um patrimônio do povo estanciano, que ao longo dos seus mais de 50 anos de existência, vem prestando um serviço eficiente e de qualidade no abastecimento de água atendendo 90,1% de todo município de Estância, validando, desta feita o comando e o princípio constitucional da eficiência e satisfação do interesse local, prezando pela indisponibilidade e supremacia dos interesses do povo estanciano.

Em sendo assim, aguardamos com expectativa do atendimento e que seja levado para discussão em pauta da próxima Assembleia a ser realizada pelo Colegiado Microrregional, no sentido de que nossa reivindicação (pedido) seja deliberado e acatado.

Na certeza de que o presente pedido, formalizado por todos que compõem o Poder Legislativo deste município, como legítimos representantes do povo estanciano, seja recepcionado e atendido por Vossa Excelência.

Artur Oliveira Nascimento Alex Silva Porto

Alinete Soares Cardozo Cristóvão Freire dos Santos

Flávio Emídio Brasil Santos Isaías de Jesus Santos

José Paes dos Santos Jorge Paulo Fonseca Santos

José Evandro Machado Soares Matheus Machado dos Santos

Misael Dantas Soares Pedro Kaique Freire Menezes

Raimundo Ascendino Hora Soares Sandro Barreto Gomes

Tertuliano Pereira da Silva Neto

Com informações da, ASCOM da Câmara de Vereadores de Estância