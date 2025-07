Vereadores de Laranjeiras aprovam LDO 2026 na última sessão do semestre

Os vereadores de Laranjeiras aprovaram nesta terça-feira, 1º, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício financeiro de 2026, em votação que registrou 9 votos favoráveis e apenas um contrário, da vereadora Mônica Sobral (PP). Com a votação desta propositura, foram encerradas as sessões ordinárias do primeiro semestre da atual legislatura.

A partir desta quarta-feira, (2), os vereadores entram em recesso e as sessões regulares serão retomadas somente no mês de agosto. Entretanto, os parlamentares poderão ser convocados de forma extraordinária, caso seja necessária a apreciação e aprovação de projetos de lei considerados urgentes ou de interesse coletivo para a população.

“Este foi um semestre bastante produtivo, com resultados positivos, reconhecidos pelos 10 integrantes que compõem a base aliada ao prefeito Juca. Por este motivo, só temos que agradecer a todos pelo empenho e reafirmar o compromisso com cada laranjeirense, que nos elegeu para representá-los nos próximos quatro anos”, afirmou o presidente da Câmara, Edvaldo Xavier Almeida Neto (Neguinho de Carmem – Republicanos).

Sobre a LDO

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é um instrumento fundamental do planejamento público brasileiro, que define as metas e prioridades da administração pública para o exercício financeiro seguinte, servindo como elo entre o Plano Plurianual (PPA) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).

A LDO tem como principais objetivos orientar a elaboração do orçamento anual, estabelecer critérios para a programação financeira e definir normas para o controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos.

TDantas Comunicação/ASCOM CML.