Vereadores de Laranjeiras: moção de pesar pela morte de ex-presidente da Câmara

Os vereadores de Laranjeiras aprovaram na sessão desta quinta-feira, 8, a moção nº 12/2024, de autoria do presidente da Câmara, Adriano Carvalho em solidariedade aos familiares, amigos e parentes de José Laércio Passos, que faleceu aos 82 anos, na última quarta-feira, 7. Há alguns anos ele enfrentava problemas de saúde após sofrer um AVC.

José Laércio Passos, pai do ex-prefeito de Rosário do Catete iniciou a carreira política em Laranjeiras, foi vice-prefeito, vereador por dois mandatos e presidente da Câmara nos anos de 1977 e 1978, mas deu continuidade à vida pública no município vizinho, onde também exerceu o cargo de Vice-prefeito e assumiu interinamente o comando da Prefeitura em 2000.

“Por meio da moção aprovada, os vereadores desta casa prestam solidariedade aos familiares, parentes e amigos de uma grande político, que também contribuiu para o desenvolvimento de Laranjeiras. Neste momento de dor e sofrimento, rogamos a Deus para que ele descanse em paz”, disse Adriano Carvalho.

TDantas Comunicação/ASCOM CML.