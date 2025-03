Vereadores de Laranjeiras aprovam Projeto de Lei do Busca Ativa

Os vereadores aprovaram nesta terça-feira, 11, por 10 votos a favor, o Projeto de Lei nº 003/2025, que autoriza o Poder Executivo a instituir a Comissão Extraordinária de Busca Ativa Escolar 2025, que, em anos anteriores já surtiu um efeito positivo, trazendo de volta os alunos que estavam matriculados nas escolas municipais de outras cidades circunvizinhas, como Riachuelo e Maruim.

Com as ações realizadas pelas equipes do Busca Ativa Escolar, diversos benefícios foram alcançados. Além de permitir que mais crianças, adolescentes, jovens e idosos tenham mais acesso à Educação nas creches e pré-escolas, no Ensino Fundamental e EJA, o número de matrículas na rede municipal de Laranjeiras saltou de pouco mais de 3 mil alunos em 2021 para aproximadamente 7 mil em 2025.

“A aprovação deste Projeto de Lei é de suma importância para o desenvolvimento da Educação em Laranjeiras. Os resultados alcançados pelas equipes do Busca Ativa mostraram que as visitas de porta em porta, nos dias de sol e de chuva provocam um efeito bastante positivo e garantiu que todos realmente tivessem acesso à educação”, afirmou o vereador Juliano Soares (MDB).

Juliano Soares destacou ainda que: “o mais gratificante é saber que muitos idosos que nunca tiveram a oportunidade de aprender a ler e escrever, hoje vivem com mais qualidade de vida depois que descobriram a leitura. Além disso, a gestão municipal investe em melhoria das escolas, transporte, merenda, paga um auxílio financeiro aos estudantes, por meio do PAE. Por este motivo, o meu voto foi sim”, frisou o vereador Juliano Soares (MDB).

O vereador Laércio de Pedra Branca também se manifestou e votou a favor do Projeto de Lei do Busca Ativa. “Não existem motivos para votarmos ou reprovarmos este projeto de lei tão importante, que vem fazendo a diferença ao longo dos últimos anos. O que temos que fazer nesta casa é reconhecer o trabalho da equipe do busca ativa escolar, que esteve nas ruas diariamente, com sol ou com chuva, captando alunos para as nossas escolas.

Nesta sessão ordinária, os vereadores enfatizaram também que, graças ao trabalho executado pelas equipes do Busca Ativa Escolar, a gestão municipal construiu um estudo mais aprofundado sobre as necessidades de ampliação de vagas em cada nível de ensino. Os edis citaram um dado revelador como exemplo. Na creche e pré-escola Edith Vinhas (conjunto Pedro Diniz), que foi recém-inaugurada, havia 40 alunos matriculados no Ensino Fundamental. Com a mudança feita este ano pela gestão municipal, hoje 142 crianças de 0 a 5 anos são atendidas.

Além de Juliano Soares e Laércio de Pedra Branca, também votaram a favor do Projeto de Lei do Busca Ativa Escolar, os vereadores Rogério Matos, José Carlos (JJ), Valdenir Buiú, Ruston Zuzarte, Dr. Léo, Emerson da Farmácia e Adriano Carvalho.

TDantas Comunicação/ASCOM CML.