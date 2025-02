Vereadores de Laranjeiras aprovam reajuste de 6,27% do piso do magistério

Os professores do município de Laranjeiras tiveram nesta terça-feira, 25, uma boa notícia. Por 10 votos a favor e 1 contrário, os vereadores aprovaram o requerimento para a votação em regime de urgência especial, do Projeto de Lei Complementar (PLC) 01/2025, de autoria do Poder Executivo, que prevê a concessão de 6,27% de reajuste no Piso Salarial Nacional do Magistério.

Em uma sessão polêmica, em que a oposição desaprovou o regime de urgência especial, os 10 vereadores que integram a base governista aprovaram, após a realização de reunião das três comissões permanentes da casa legislativa, que o PLC 01/2025 fosse incluído novamente na pauta para a votação em plenário. Nesta votação, após às 20h, a propositura foi aprovada em definitivo e agora segue para a sanção do prefeito Juca.

Em discurso, o vereador Juliano Soares (MDB) reforçou o compromisso do Executivo e da maioria do Legislativo com os profissionais do magistério. “A votação deste projeto hoje reforça o compromisso da gestão municipal e da maioria dos vereadores com os professores do município. Ainda bem que votamos em regime de urgência e a categoria vai passar os dias de carnaval tranquilos e mais felizes”, afirmou.

Ainda nesta terça-feira, o PLC 02/2025, também de autoria do Executivo, que dispõe sobre o pagamento retroativo referente aos anos de 2022, 2023 e 2024, foi retirado de pauta para análise mais detalhada dos edis. “Hoje, a propositura foi retirada de pauta para uma análise mais detalhada, mas este projeto de lei complementar se trata de uma verba alimentar e isto é prioridade. Dessa maneira, o mais rápido possível deve voltar à pauta de votações e ser aprovado em plenário”, destacou o vereador Dr. Léo (PT).

O vereador Laércio de Pedra Branca (Republicanos) também reforçou a importância da votação em regime de urgência. “Mesmo com a alegação da oposição de que o Executivo não teria recursos assegurados para o pagamento, nós sabemos que a gestão vai honrar com o reajuste, como sempre fez, e tenho certeza que, assim que aprovarmos o PLC 02, de pagamento dos valores retroativos, a Prefeitura voltará a fazer os repasses aos professores”, ressaltou Laércio.

TDantas Comunicação/ASCOM CML.