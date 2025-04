Vereadores de Laranjeiras dão o pontapé para a implantação efetiva da Escola do Legislativo

Em sessão realizada na última quinta-feira (10), os vereadores de Laranjeiras aprovaram, por 10 votos a favor e a abstenção da vereadora Mônica Sobral (PP), o Projeto de Resolução 003/2025, que é o pontapé para a implantação efetiva da Escola do Legislativo, criada em 2022 no município.

A Escola do Legislativo tem como objetivo promover a capacitação de servidores da Câmara Municipal, vereadores e assessores parlamentares, além de aproximar a população das atividades legislativas por meio de cursos, palestras e programas educacionais.

O presidente da Câmara, Edvaldo Xavier de Almeida Neto (Neguinho de Carmem – REP) destacou a importância deste projeto tão importante, que está sendo implantado pela primeira vez na história do legislativo municipal. “A aprovação da Resolução pela Câmara Municipal de Laranjeiras representa um passo decisivo para a efetiva implantação da Escola do Legislativo no município. Este importante instrumento legal estabelece as diretrizes formais, tornando possível a concretização de um projeto que visa fortalecer a cidadania, a educação política e a aproximação entre o poder legislativo e a população”, afirmou o chefe do legislativo municipal.

Neguinho de Carmem enfatizou ainda que: “Laranjeiras passa a integrar o grupo de municípios que investem em uma Câmara mais aberta, transparente e educativa. A Escola do Legislativo será um espaço de formação, debate e construção de conhecimento, onde estudantes, servidores, parlamentares e a comunidade em geral poderão participar de atividades que contribuem para o entendimento do papel do Legislativo e para o exercício pleno da cidadania. Em breve, estaremos divulgando o calendário de atividades”, frisou.

TDantas Comunicação/ASCOM CML