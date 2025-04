Vereadores de Laranjeiras destacam as ações para pessoas com autismo no município

Neste mês de combate à discriminação e conscientização sobre o autismo, os vereadores de Laranjeiras destacaram as ações que vêm sendo desenvolvidas pelo município, como a implantação da casa do autista, que está em fase de planejamento, mas os edis também cobraram outras demandas para auxiliar não só os pacientes, mas as famílias cuidadoras de pessoas com espectro.

“É importante frisar essa inclusão da família nas ações desenvolvidas, porque não é fácil lidar com o comportamento atípico de pessoas com o Transtorno de Espectro Autista (TEA). Nem sempre as famílias estão preparadas. Por este motivo, o legislativo e o executivo devem se unir para levar mais qualidade de vida”, destacou o vereador José Carlos Sizino Franco.

O vereador Laércio de Pedra Branca acrescentou que a gestão municipal vem desenvolvendo ações importantes de inclusão e tratamento para as pessoas com TEA. “Sabemos que logo logo será implantada a casa do autista, mas, por enquanto, a Prefeitura vem promovendo ações de inclusão, por meio da Assistência Social e da Educação, assim como, oferecendo o suporte necessário através da secretaria de Saúde. Ainda não é o ideal, mas a gestão está trabalhando para melhorar ainda mais os serviços, porque sabem que essas pessoas precisam de respeito”, ressaltou.

Sirley Nadelly é mãe atípica e na sessão legislativa desta quinta-feira, (10), usou a tribuna da Câmara para relatar um pouco do dia a dia. “Ter uma criança autista não é fácil, é uma busca diária pelas terapias e por outros instrumentos de suporte de saúde fundamentais para a qualidade de vida dos nossos filhos. Todos os dias vamos em busca de conhecimento para os cuidados necessários não só dos nossos filhos, mas também para mantermos o nosso equilíbrio mental. Por este motivo, peço o apoio do executivo e do legislativo para todas as mães atípicas de Laranjeiras”, ressaltou Sirley.

Com conhecimento de causa, o vereador Juliano Soares reafirmou a dificuldade no dia a dia das famílias que cuidam dos autistas. “No Instituto Flor de Laranjeiras recebo muitas dessas mães, pais e familiares que dedicam diariamente para proporcionar mais qualidade de vida. Acompanho de perto o trabalho de várias delas e sei o quanto é importante cuidar dos familiares. É uma batalha incansável que necessita de muita união para oferecer o suporte necessário a cada caso. Estarei sempre à disposição”, frisou Juliano.

O presidente da Câmara, Neguinho de Carmem (REP) reafirmou o compromisso com as mães atípicas. “Mães, não tenham dúvida que vamos unir esforços com os demais vereadores e com o poder executivo para garantir o suporte necessário a cada caso, assim como, a implantação da Casa do Autista. Este projeto não ficará somente no papel ou como promessa de campanha”, acrescentou.

O TEA

O transtorno do espectro autista (TEA) é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficits na comunicação e na interação social, padrões de comportamentos repetitivos e estereotipados, podendo apresentar um repertório restrito de interesses e atividades.

Sinais de alerta no neurodesenvolvimento da criança podem ser percebidos nos primeiros meses de vida, sendo o diagnóstico estabelecido por volta dos 2 a 3 anos de idade. A prevalência é maior no sexo masculino.

A identificação de atrasos no desenvolvimento, o diagnóstico oportuno de TEA e encaminhamento para intervenções comportamentais e apoio educacional na idade mais precoce possível, pode levar a melhores resultados a longo prazo, considerando a neuroplasticidade cerebral.

Ressalta-se que o tratamento oportuno com estimulação precoce deve ser preconizado em qualquer caso de suspeita de TEA ou desenvolvimento atípico da criança, independentemente de confirmação diagnóstica.

