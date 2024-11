Vereadores de Laranjeiras repercutem inauguração da fábrica de chocolate

Os vereadores de Laranjeiras destacaram na sessão desta terça-feira, 26, a inauguração da fábrica de chocolate Mussuca, inaugurada na última segunda-feira, pela Prefeitura, em parceria com o Tribunal de Justiça de Sergipe (TJ/SE) e SENAC. A política pública tem o intuito de proporcionar renda para as mulheres vítimas de violência, assistidas pelo Centro de Referência em Atendimento à Mulher (CRAM).

“A Prefeitura vem realizando grandes ações em prol das mulheres e agora, com essa fábrica de chocolate, elas terão mais uma oportunidade de se tornarem independentes dos maridos, no sentido financeiro e conseguir sair do cenário de violência doméstica. Este é um projeto inédito, que, sem dúvida vai fazer a diferença”, afirmou o vereador Laércio de Pedra Branca.

A vereadora Cida de Janio reforçou o discurso e acrescentou que a atual gestão municipal sempre desenvolveu ações de valorização das mulheres. “O prefeito Juca, desde que assumiu a Prefeitura, nomeou diversas mulheres como secretárias municipais, atendeu às mulheres das comunidades nos dois CRAS, no CREAS, implantou o projeto Ser Mãe, para as gestantes, inclusive com a entrega de kits de enxovais para os bebês e tantas outras ações relevantes de inclusão. Todo o trabalho foi intensificado com a instalação do CRAM”, enfatizou Cida, que se fez presente na inauguração da fábrica de chocolate Mussuca.

O presidente da Casa Legislativa, Adriano Carvalho, também parabenizou a Prefeitura, o TJ/SE e o SENAC. “Todos os envolvidos neste grande projeto merecem os parabéns, por que este é um projeto grandioso e que só tende a se desenvolver ainda mais. A sociedade precisa dar um basta na violência contra a mulher e, para isso, a nossa população precisa estar sempre atenta e preparada para denunciar e agir, em caso de surgimento de novas vítimas”, acrescentou Adriano.

TDantas Comunicação/ASCOM CML.