Vereadores de Laranjeiras retomam trabalhos no 2º semestre

Os trabalhos legislativos na Câmara de Laranjeiras foram retomados nesta quinta-feira, 1º e neste último semestre do atual mandato, os edis reafirmaram o compromisso de apresentar indicações e aprovar proposituras para atender as reivindicações das comunidades.

O Vereador Laércio de Pedra Branca usou a tribuna e destacou que o momento é de mais união entre o o executivo e o legislativo. “Estamos em reta final de mandato. Por isso, os dois poderes precisam estar ainda mais unidos em prol das reivindicações do povo. Independentemente de quem vai vencer as eleições, precisamos cumprir o nosso papel com responsabilidade e compromisso até 31 de dezembro”, afirmou.

O presidente da Câmara, Adriano Carvalho, reiterou o discurso e disse: “Fomos eleitos para representar e servir o povo. Por este motivo, temos que honrar o nosso mandato até o último dia. A partir de janeiro de 2025, assumem os representantes que os laranjeirenses escolherem”, ressaltou

As sessões na Câmara Municipal de Vereadores de Laranjeiras acontecem todas as terças e quintas-feiras, a partir das 17h e é aberta ao público, para que, qualquer pessoa da comunidade possa acompanhar os trabalhos de cada vereador.

TDantas Comunicação/ASCOM CML.